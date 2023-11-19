Maden suyu içerken sakın bu hatayı yapmayın! Bu şekilde tüketildiğinde bakın ne oluyormuş! Eyvah ki ne eyvah

Yemeklerden sonra ya da ağır tatlıların ardından karın şişkinliğini alması için sık sık oda içeriz. Soda içeriğindeki minerallerle oldukça faydalı ancak sodayı bu şekilde içenler tüm faydasını yok ediyor. Maden suyu içerken sakın bunu yapmayın! Bu şekilde soda tüketimi tüm yararları götürüyor. Aksine hazımsızlık ve şişkinlik yapıyor. İşte soda içerken dikkat edilmesi gerekenler... Maden suyu içmek toplumun genel bakışında faydalı olarak görülür. Ancak maden suyunu içerken eğer bu şekilde tüketiyorsanız boşuna içiyorsunuz. Soda içerken sakın bunu yapmayın! Bu şekilde soda içenler büyük hata yapıyor. Tüm yararı gidiyor aksine hazımsızlık ve şişkinlik yapıyor. Sakın soda içerken bu hataları yapmayın.