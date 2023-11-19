  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alırken bunlara dikkat! İşte büyük tehlike saçan zeytinyağları

2024'te ehliyet fiyatları ne olacak? İşte yeni tarife

En düşük yeni emekli maaşını "şimdiden" açıkladı! SGK uzmanı rakamı ilan etti...

Galatasaray'da saatli bomba! Leipzig'in kararı bekleniyor: Yönetim ne yapacak?

Canlı yayında açıkladı! Asgari ücret 17 bin lira olacak! İşte detaylar

BEDAŞ tek tek açıkladı! O ilçeler saatlerce karanlıkta kalacak

Bakın ne yaptılar! Türk savunma sanayisinden tarihi hamle: Daha önce böylesi görülmedi...

Hyundai'nin o modelinin fiyatı 500 bin lira birden düştü! Duyan şok oldu! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

Babadan kalma arazisi olanlar dikkat! Flaş karar tüm Türkiye’ye duyuruldu

Maden suyu içerken sakın bu hatayı yapmayın! Bu şekilde tüketildiğinde bakın ne oluyormuş! Eyvah ki ne eyvah
Sağlık
3
Maden suyu içerken sakın bu hatayı yapmayın! Bu şekilde tüketildiğinde bakın ne oluyormuş! Eyvah ki ne eyvah

2023-11-19 12:23:55
Maden suyu içerken sakın bu hatayı yapmayın! Bu şekilde tüketildiğinde bakın ne oluyormuş! Eyvah ki ne eyvah

Yemeklerden sonra ya da ağır tatlıların ardından karın şişkinliğini alması için sık sık oda içeriz. Soda içeriğindeki minerallerle oldukça faydalı ancak sodayı bu şekilde içenler tüm faydasını yok ediyor. Maden suyu içerken sakın bunu yapmayın! Bu şekilde soda tüketimi tüm yararları götürüyor. Aksine hazımsızlık ve şişkinlik yapıyor. İşte soda içerken dikkat edilmesi gerekenler... Maden suyu içmek toplumun genel bakışında faydalı olarak görülür. Ancak maden suyunu içerken eğer bu şekilde tüketiyorsanız boşuna içiyorsunuz. Soda içerken sakın bunu yapmayın! Bu şekilde soda içenler büyük hata yapıyor. Tüm yararı gidiyor aksine hazımsızlık ve şişkinlik yapıyor. Sakın soda içerken bu hataları yapmayın.

#1
Foto - Maden suyu içerken sakın bu hatayı yapmayın! Bu şekilde tüketildiğinde bakın ne oluyormuş! Eyvah ki ne eyvah

Maden suyu genelde kafelerde bardak ile servis edilir ancak sakın maden suyunuzu bardağa dökerek içmeyin. Uzmanlar maden sularını direkt olarak şişeden içilmesini önerir. Bardağa dökülen maden suyu, tüm asidini kaybetme riski taşır ve bu da içeceğin faydalarını azaltabilir. Ayrıca, bir süre bekledikten sonra maden suyu, saf su ile neredeyse aynı hale gelebilir. Bundan dolayı maden sularını direkt olarak şişeden içmek daha faydalıdır. Şişe içindeki maden suyu, içerisindeki asit oranını ve mineral dengesini koruyarak tüm faydalarını muhafaza eder. Bardağa dökülen maden suyu ise bu dengeyi kaybedebilir ve içeriğindeki değerli minerallerin etkisini azaltabilir.

#2
Foto - Maden suyu içerken sakın bu hatayı yapmayın! Bu şekilde tüketildiğinde bakın ne oluyormuş! Eyvah ki ne eyvah

Uzmanlar maden sularının faydalarından yüzde yüz yararlanmak istiyorsanız bazı önerilerde bulundu. Maden suyu, mide ve bağırsak sistemi üzerinde olumlu etkileri olan, kemik ve diş sağlığını destekleyen bir içecektir. Ayrıca hazımsızlık sorunlarını azaltabilir, yağ yakımını hızlandırabilir ve yaşlanmayı önleyebilir. Hazımsızlık yaşayanlar için maden suyu tüketmek, sindirim sistemini rahatlatarak bu sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda yağ yakımını hızlandırarak kilo kontrolüne destek sağlar. Sonuç olarak, maden suyu içmek sadece iç organ sağlığını değil, aynı zamanda cilt ve saç sağlığına da olumlu etkiler sağlayabilir. Bu nedenle, günlük yaşamda düzenli olarak maden suyu tüketmek birçok sağlık yararı sunabilir.

136 milyon ton su boşa aktı, İstanbul'a 68 gün yetecekti
Gündem

136 milyon ton su boşa aktı, İstanbul'a 68 gün yetecekti

Geçtiğimiz Pazartesi 136 milyon 525 bin ton su düşen İstanbul'da yağmur hasadı yapılamadığı için 68 günlük su rezervi boşa aktı. İBB Başkanı..
Teröristbaşından mühimmat itirafı
Dünya

Teröristbaşından mühimmat itirafı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin, 43 gündür Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüren İsrail’e “gerekli mühimmatları gönder..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayarı yiyince hemen Netanyahu'yu aradı
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayarı yiyince hemen Netanyahu'yu aradı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek Gazze'deki insani durumun acilen iyileştirilmesi ..
Musk X'te 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ifadesini yasakladı! Bunların ifade hürriyeti anlayışı da bu kadar
Sosyal Medya

Musk X'te 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ifadesini yasakladı! Bunların ifade hürriyeti anlayışı da bu kadar

Sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder iş adamı Elon Musk, Yahudilerin tarafını seçti. Musk 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' if..
Borrell’den Gazze mesajı: ‘Filistin Yönetimi idare etmeli’
Gündem

Borrell’den Gazze mesajı: ‘Filistin Yönetimi idare etmeli’

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, savaştan sonra Gazze’yi “yalnızca Filistin Yönet..
A Milli Takımımız grup liderliğine artık çok yakın!
Spor

A Milli Takımımız grup liderliğine artık çok yakın!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinin 9. haftasında Türkiye'nin lider durumda bulunduğu D Grubu'nda, Ermenistan ile 1-1 be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23