LPG'li araçlarda periyodik bakımlara dikkat

“LPG kontrollerinin ve bakımlarını yaptırmalarını öneriyoruz” Otomobil yangınlarının çoğu kez yakıt sızıntısından dolayı meydana geldiğini vurgulayan sanayi ustalarından Yavuz Tozan, “Havaların sıcaklaşması ile arabalarda yanma gibi problemleri duyabiliyoruz. Yangınlar genelde yakıt kaçaklı kaynaklı olur. Arabalarda benzin olsun gaz olsun mazot olsun, bir kaçak olduğu zaman yangın çıkar. Biz LPG'li araç kullanıcılarına her yıl veya her 10 bin kilometrede bir araçlarının LPG kontrollerinin ve bakımlarını yaptırmalarını öneriyoruz. Bunların da yetkili firmalar tarafından yapılması gerek, yapılmadığı takdirde sızıntı olursa araçların alev alması içten bile değil. Ayrıca LPG tankları ile ilgili yine böyle bir husus var. LPG tanklarının ömrü 10 yıldır ve 10 yılı geçen tanklarda aşınmadan kaynaklı gaz kaçakları olabilir. Bununla birlikte patlamalar, yangınlar olabilir ama LPG'li araçların kontrolleri zamanında ve düzenli yapıldığı zaman her hangi bir tehlike arz etmez ve ekonomik olarak, çevreye zarar vermeden bu araçlar insanlar binebilirler” dedi.