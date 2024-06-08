2024-06-08 14:53:26 LPG'li araçlarda periyodik bakımlara dikkat
Hava sıcaklıkların arttığı son günlerde otomobil yangıları vakaları da artmaya başladı. Özellikle LPG'li otomobillerin fazlaca yandığı sıcak yaz günlerinde araç sahiplerinin periyodik bakımlara dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çekildi. Son günlerde etkili olan hava sıcaklıkları araç yangınlarını da beraberinde getirdi. Ülke genelinde yaşanan aşırı sıcak havalar, hayatı olumsuz yönde etkilerken yaz ayların da fazla görülen araç yangınları kullanıcılar için de tehlike arz ediyor. Gün içerisinde birçok işimizi yaparken kullandığımız motorlu taşıtlar da sıcak hava şartlarından nasibini alıyor.