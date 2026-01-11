  • İSTANBUL
Lookman Fenerbahçe'ye mi geliyor? Resmi açıklama
Lookman Fenerbahçe'ye mi geliyor? Resmi açıklama

Fenerbahçe'nin transfer gündemine yer alan Ademola Lookman için Atalanta cephesinden açıklama geldi. Kaynaklar yoğun çaba sarfettiğini yazdı.

Foto - Lookman Fenerbahçe'ye mi geliyor? Resmi açıklama

Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak Musaba, Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna ekleyen Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ı da gündemine almıştı. Atalanta CEO'su Luca Percassi, Lookman transferine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Foto - Lookman Fenerbahçe'ye mi geliyor? Resmi açıklama

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Lookman transferini tamamlamak üzere. Çizme'de sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldıza ödeyeceği maaş ve bonservisten de bahsedildi.

Foto - Lookman Fenerbahçe'ye mi geliyor? Resmi açıklama

Fenerbahçe'nin Lookman için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı. Atalanta'dan yıllık 2.5 milyon euro kazanan 28 yaşındaki futbolcuya senelik yaklaşık 9 milyon euro maaş ödeneceği vurgulandı.

Foto - Lookman Fenerbahçe'ye mi geliyor? Resmi açıklama

Öte yandan Atalanta CEO'su Luca Percassi, Lookman transferine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. DAZN'a konuşan Percassi'ye göre görüşmeler henüz tamamlanmadı.

Foto - Lookman Fenerbahçe'ye mi geliyor? Resmi açıklama

Luca Percassi'ye, Lookman transferinde Fenerbahçe'yle yapılan görüşmeler için Türkçe öğrenip öğrenmediği de şaka yollu soruldu. Atalanta CEO'su bu soruya gülerek "Henüz öğrenmedim" yanıtını verdi.

