Lookman Fenerbahçe'ye mi geliyor? Resmi açıklama
Fenerbahçe'nin transfer gündemine yer alan Ademola Lookman için Atalanta cephesinden açıklama geldi. Kaynaklar yoğun çaba sarfettiğini yazdı.
Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak Musaba, Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna ekleyen Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ı da gündemine almıştı. Atalanta CEO'su Luca Percassi, Lookman transferine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Lookman transferini tamamlamak üzere. Çizme'de sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldıza ödeyeceği maaş ve bonservisten de bahsedildi.
Fenerbahçe'nin Lookman için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı. Atalanta'dan yıllık 2.5 milyon euro kazanan 28 yaşındaki futbolcuya senelik yaklaşık 9 milyon euro maaş ödeneceği vurgulandı.
Öte yandan Atalanta CEO'su Luca Percassi, Lookman transferine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. DAZN'a konuşan Percassi'ye göre görüşmeler henüz tamamlanmadı.
Luca Percassi'ye, Lookman transferinde Fenerbahçe'yle yapılan görüşmeler için Türkçe öğrenip öğrenmediği de şaka yollu soruldu. Atalanta CEO'su bu soruya gülerek "Henüz öğrenmedim" yanıtını verdi.
