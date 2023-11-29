  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsveç savunma uzmanı: Türkiye bizden 'Jas Gripen 39' savaş uçağı satın almak istiyor! Kulisleri sallayan iddia

Mutlaka damacanaya bir parça atın! İşte çıra suyunun inanması güç faydaları

Honda elektrikli motosiklette hedef büyüttü!

Kabuğunu sakın ama sakın çöpe atmayın! Adeta kanser savaşçısı! Öyle bir faydası var ki duyan küçük dilini yutuyor

Lodos Gölcük Tabiat Parkı’nı yıktı geçti

Yaptı yapacağını! Bildiklerinizi unutun! Ayak masajı dâhi yapıyor! O markadan ev konforunda bir araç!

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası

Alçaklar her yolu deniyor! Salatalık çuvalına bakın ne gizlemişler

Atina'dan al haberi! Yunanistan hükümetinden olay duyuru: Türkiye'yi savaş uçağı projesine alacaklar
Yaşam
7
Lodos Gölcük Tabiat Parkı’nı yıktı geçti

2023-11-29 17:49:52
Lodos Gölcük Tabiat Parkı’nı yıktı geçti

Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda etkili olan lodos nedeniyle, banklar, ağaçlar ve çitler yıkıldı.

#1
Foto - Lodos Gölcük Tabiat Parkı’nı yıktı geçti

Bolu’da dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde lodos etkili oldu. Lodosun etkisini halen daha sürdürdüğü doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda hayatı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Lodos Gölcük Tabiat Parkı’nı yıktı geçti

Tabiat parkının etrafında bulunan ağaçlar, banklar ve çitlerde hasar meydana geldi. Yürüyüş yolunun ortasına devrilen ağaçların kökünden ve ortasından kırıldığı görüldü.

#3
Foto - Lodos Gölcük Tabiat Parkı’nı yıktı geçti

Piknik alanında bulunan bankların birçoğu yıkıldı. Yıkılan ve kırılan ağaçları bulunduğu yerden kaldırılması için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti.

#4
Foto - Lodos Gölcük Tabiat Parkı’nı yıktı geçti

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızı saatte 50-80 kilometre/saat olarak ölçüldü.

#5
Foto - Lodos Gölcük Tabiat Parkı’nı yıktı geçti

#6
Foto - Lodos Gölcük Tabiat Parkı’nı yıktı geçti

Bakan Tunç'tan Fatih Terim Fonu açıklaması
Gündem

Bakan Tunç'tan Fatih Terim Fonu açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Fatih Terim Fonu Olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Müjde! borçlar siliniyor!
Ekonomi

Müjde! borçlar siliniyor!

Müjde! borçlar siliniyor! Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 80 maddelik torba yasa kapsamında 2 milyon vatandaşın 1 Ocak 2014 önc..
Yaptıkları mide bulandırdı! Bunları idam edin
Gündem

Yaptıkları mide bulandırdı! Bunları idam edin

Afyonkarahisar’da zor duruma düşen kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen çeteye yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gö..
Pfizer, BioNTech ve Moderna.. Covid-19 aşılarının kalp krizine yol açtığı kanıtlandı!
Sağlık

Pfizer, BioNTech ve Moderna.. Covid-19 aşılarının kalp krizine yol açtığı kanıtlandı!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, "Pfizer, BioNTech ve Moderna aşılarının kalp kası iltihaplanması ve kalp krizine sebep olabileceğine..
AB Adalet Divanı'ndan skandal başörtüsü kararı
Dünya

AB Adalet Divanı'ndan skandal başörtüsü kararı

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı (CJEU) üye ülkelerdeki kamu idarelerinin, çalışanların iş yerlerinde başörtüsü gibi dini inanç sembollerin..
Sarımsağı yıllarca yanlış tüketmişiz! Böyle yapılırsa hiçbir vitamini kalmıyor...

Sarımsağı yıllarca yanlış tüketmişiz! Böyle yapılırsa hiçbir vitamini kalmıyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23