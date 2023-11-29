2023-11-29 17:49:52 Lodos Gölcük Tabiat Parkı’nı yıktı geçti
Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda etkili olan lodos nedeniyle, banklar, ağaçlar ve çitler yıkıldı.
İsveç savunma uzmanı: Türkiye bizden 'Jas Gripen 39' savaş uçağı satın almak istiyor! Kulisleri sallayan iddia
Kabuğunu sakın ama sakın çöpe atmayın! Adeta kanser savaşçısı! Öyle bir faydası var ki duyan küçük dilini yutuyor
Yaptı yapacağını! Bildiklerinizi unutun! Ayak masajı dâhi yapıyor! O markadan ev konforunda bir araç!
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası
Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda etkili olan lodos nedeniyle, banklar, ağaçlar ve çitler yıkıldı.
Bolu’da dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde lodos etkili oldu. Lodosun etkisini halen daha sürdürdüğü doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda hayatı olumsuz etkiledi.
Tabiat parkının etrafında bulunan ağaçlar, banklar ve çitlerde hasar meydana geldi. Yürüyüş yolunun ortasına devrilen ağaçların kökünden ve ortasından kırıldığı görüldü.
Piknik alanında bulunan bankların birçoğu yıkıldı. Yıkılan ve kırılan ağaçları bulunduğu yerden kaldırılması için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti.
Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızı saatte 50-80 kilometre/saat olarak ölçüldü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23