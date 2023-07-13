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Limonu sakın böyle yemeyin! Kritik sorun: Midede dev zehre dönüştürdü! Asit harekete geçti

2023-07-13 19:22:32
Limonu sakın böyle yemeyin! Kritik sorun: Midede dev zehre dönüştürdü! Asit harekete geçti

limon öyle böyle bir şeyki Dört mevsim yeniyor, yiyenler yine doymuyor ama uzman isimler uyardı: 'olur mu böyle bir şey" dedirten ifadeler kullandı. faydaları say say bitmeyen limon, yanlış şekilde tüketildiğinde mideye resmen savaş açıyor. Limonun içeriğindeki yüksek asit, mide yanmalarına neden olup zarar verebiliyor. Mutfağımızdan eksik etmediğimiz sebzelerin başında gelen limon, içeriğindeki zengin C vitaminiyle hastalıklara karşı kalkan oluyor. Ancak limon tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var.

#1
Foto - Limonu sakın böyle yemeyin! Kritik sorun: Midede dev zehre dönüştürdü! Asit harekete geçti

Mutfağımızdan eksik etmediğimiz sebzelerin başında gelen limon, içeriğindeki zengin C vitaminiyle hastalıklara karşı kalkan oluyor. Ancak limon tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var. Kansızlık sorunundan eklem ağrılarına kadar pek çok derde deva olan limon, özellikle salataların vazgeçilmez tatlarından biri.

#2
Foto - Limonu sakın böyle yemeyin! Kritik sorun: Midede dev zehre dönüştürdü! Asit harekete geçti

Sindirimi kolaylaştırması ve kansızlığa iyi gelmesinin yanı sıra, böbrek taşlarını önlemesiyle de bilinen limon, kansere karşı da oldukça etkili. Ancak faydaları say say bitmeyen limon, yanlış şekilde tüketildiğinde mideye resmen savaş açıyor.

#3
Foto - Limonu sakın böyle yemeyin! Kritik sorun: Midede dev zehre dönüştürdü! Asit harekete geçti

Limonun içeriğindeki yüksek asit, mide yanmalarına neden olup, uzun vadede mide dokusunu tahriş edebiliyor. Fazla limon tüketimi, demir emilimine sebep olduğu gibi ağız içi yaralarına da yol açabiliyor.

#4
Foto - Limonu sakın böyle yemeyin! Kritik sorun: Midede dev zehre dönüştürdü! Asit harekete geçti

Dişlerin aşınmasına ve hatta zamanla çürümesine neden olan limonu tüketirken açlık ve tok durumuna dikkat etmekte de fayda var. Aç karnına tüketilen limon, ülser ve reflüyü tetikleyebiliyor. Alerjik bir bünyeye sahipseniz, çok fazla limon tüketmemenizde ve bir uzmana danışmanızda yarar var.

#5
Foto - Limonu sakın böyle yemeyin! Kritik sorun: Midede dev zehre dönüştürdü! Asit harekete geçti

Limon ile ilgili yapılan en büyük hatalardan biri de, leke ve sivilce tedavisinde yüze limon sürmek. Yüz derisinin çok hassas olması ve limonun asidik içeriği, cilt için oldukça zararlı olabilir.

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