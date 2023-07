Limonu sakın böyle yemeyin! Kritik sorun: Midede dev zehre dönüştürdü! Asit harekete geçti

limon öyle böyle bir şeyki Dört mevsim yeniyor, yiyenler yine doymuyor ama uzman isimler uyardı: 'olur mu böyle bir şey" dedirten ifadeler kullandı. faydaları say say bitmeyen limon, yanlış şekilde tüketildiğinde mideye resmen savaş açıyor. Limonun içeriğindeki yüksek asit, mide yanmalarına neden olup zarar verebiliyor. Mutfağımızdan eksik etmediğimiz sebzelerin başında gelen limon, içeriğindeki zengin C vitaminiyle hastalıklara karşı kalkan oluyor. Ancak limon tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var.