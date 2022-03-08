Limon suyunun iyi geldiği 15 hastalık

Glutatyon toksinleri etkisiz hale getirdiği için limon da karaciğeri onarır. Bu yüzden bir bardak suya yarım limon sıkarak birkaç hafta boyunca sabahları içmek karaciğer yağlanmasına da iyi gelir. Cilt sağlığı Doğal bir antiseptik olan limon suyu, güneş yanıklarının izini azaltmada rol oynar. Limonlu su içmek cilde parlaklık verir. Egzamaya karşı doğal bir ilaç olan limon suyu akne, sivilce oluşumunu engeller.