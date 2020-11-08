2020-11-08 17:01:56 Lider değişti! İşte en çok satan markalar
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2020'nin 10 aylık döneminde geçen yıla oranla yükselişte.
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2020'nin 10 aylık döneminde geçen yıla oranla yükselişte.
Ekim sonu itibariyle açıklanan verilere göre, 2020'nin ilk 10 aylık dönemindeki SUV satışlarında 10 bin barajını geçen üç modelin zirve rekabeti sürüyor.
Peki merak edilen SUV segmentinde satışlar ne durumda? En çok hangi marka sattı. İşte o modeller...
Opel Grandland X- 4.459
Kia Sportage- 5.576
Volkswagen Tiguan- 6.675
Volkswagen T-Roc- 7.003
Citroen C5 Aircross- 7.060
Peugeot 2008- 7.813
Nissan Qashqai- 8.551
Peugeot 3008- 10.102
Hyundai Tucson- 11.006
Dacia Duster- 12.892
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