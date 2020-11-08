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Otomotiv
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Lider değişti! İşte en çok satan markalar

2020-11-08 17:01:56
Lider değişti! İşte en çok satan markalar

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2020'nin 10 aylık döneminde geçen yıla oranla yükselişte.

#1
Foto - Ekim sonu itibariyle açıklanan verilere göre, 2020'nin ilk 10 aylık dönemindeki SUV satışlarında 10 bin barajını geçen üç modelin zirve rekabeti sürüyor.

Ekim sonu itibariyle açıklanan verilere göre, 2020'nin ilk 10 aylık dönemindeki SUV satışlarında 10 bin barajını geçen üç modelin zirve rekabeti sürüyor.

#2
Foto - Peki merak edilen SUV segmentinde satışlar ne durumda? En çok hangi marka sattı. İşte o modeller...

Peki merak edilen SUV segmentinde satışlar ne durumda? En çok hangi marka sattı. İşte o modeller...

#3
Foto - Opel Grandland X- 4.459

Opel Grandland X- 4.459

#4
Foto - Kia Sportage- 5.576

Kia Sportage- 5.576

#5
Foto - Volkswagen Tiguan- 6.675

Volkswagen Tiguan- 6.675

#6
Foto - Volkswagen T-Roc- 7.003

Volkswagen T-Roc- 7.003

#7
Foto - Citroen C5 Aircross- 7.060

Citroen C5 Aircross- 7.060

#8
Foto - Peugeot 2008- 7.813

Peugeot 2008- 7.813

#9
Foto - Nissan Qashqai- 8.551

Nissan Qashqai- 8.551

#10
Foto - Peugeot 3008- 10.102

Peugeot 3008- 10.102

#11
Foto - Hyundai Tucson- 11.006

Hyundai Tucson- 11.006

#12
Foto - Dacia Duster- 12.892

Dacia Duster- 12.892

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