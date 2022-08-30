  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
11
"Laz Ralli"de renkli görüntüler

2022-08-30 18:13:52
"Laz Ralli"de renkli görüntüler

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde tahta arabalarla gerçekleştirilen "Laz Ralli", renkli görüntülere sahne oldu.

#1
Foto - "Laz Ralli"de renkli görüntüler

Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen etkinlik, Kovid-19 salgınının ardından iki yıl sonra yeniden gerçekleştirildi.

#2
Foto - "Laz Ralli"de renkli görüntüler

Yarış öncesinde tahta arabaların parkura uygun olup olmadığı tek tek kontrol edildi.

#3
Foto - "Laz Ralli"de renkli görüntüler

Yarışlara, gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde 37 kişi katıldı. Yaşlılar ve çocuklar 200 metre, gençler ise 1 kilometrelik parkurda yarıştı.

#4
Foto - "Laz Ralli"de renkli görüntüler

Etkinlikte, kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı. Yarış pistinin tehlikeli bölümlerine saman balyaları konuldu.

#5
Foto - "Laz Ralli"de renkli görüntüler

Yarışmacıların zor anlar yaşadığı etkinlikte, ufak çaplı kazalar meydana gelirken bazı yarışmacılar ise araçlarını itekleyerek parkuru tamamladı.

#6
Foto - "Laz Ralli"de renkli görüntüler

Öte yandan, yöresel kıyafetler giydirilen çocuklar arasında güzellik yarışması yapıldı.

#7
Foto - "Laz Ralli"de renkli görüntüler

Mıhlama yarışmasında ise 9 yarışmacı, 7 dakikada en güzel mıhlamayı yapmak için yarıştı.

#8
Foto - "Laz Ralli"de renkli görüntüler

Yarışmada Emine Çiçil, birinci oldu.

#9
Foto - "Laz Ralli"de renkli görüntüler

Çiçil, ilk defa mıhlama yapıyormuş gibi çok heyecanlandığını belirterek, şunları dedi:

#10
Foto - "Laz Ralli"de renkli görüntüler

"Biraz daha zaman olsaydı daha güzel yapardım. Birinci olduğum için mutlu oldum."

Milyonluk davalara bakan Ersan Şen, mafya babasının avukatlığına soyundu
Gündem

Milyonluk davalara bakan Ersan Şen, mafya babasının avukatlığına soyundu

Katıldığı canlı yayında Mafya babası Sedat Peker'in Beykoz'da bulunan evine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından el konul..
Otomobil sahiplerini sevindirecek haber
Ekonomi

Otomobil sahiplerini sevindirecek haber

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 4 kuruş indirim geldi.
İslam Memiş'ten altın alacaklara kritik uyarı: 'Zirveleri görebiliriz' diyerek altın için rakam ve tarih verdi!
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın alacaklara kritik uyarı: 'Zirveleri görebiliriz' diyerek altın için rakam ve tarih verdi!

Finans Analisti İslam Memiş, dolar, euro ve altın hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Altın ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareket..
Çavuşoğlu'ndan İngiliz sunucuya 'Türkiye' uyarısı
Gündem

Çavuşoğlu'ndan İngiliz sunucuya 'Türkiye' uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu'nda, paneli yöneten moderatör Gowing'in, konukları tanıtırken İngilizce olarak ..
Trump: FBI dosyanın üstünü örttü
Dünya

Trump: FBI dosyanın üstünü örttü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, FBI'yı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki dosyanın üstünü örterek, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını e..
Konyasporlu taraftar Ali Koç'u çıldırttı!
Spor

Konyasporlu taraftar Ali Koç'u çıldırttı!

Eskişehir'de oynanan mücadelede Konyapsor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Ali Koç'un karşısında oynayan bir taraftarın gö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23