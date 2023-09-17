"Laz Ralli" heyecan yaşattı

Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Kosanoğlu, yaptığı konuşmada, şenliğe katılımın her yıl arttığına işaret ederek şunları söyledi: "Bir yandan kültürümüzü yaşatmaya, diğer yandan birlik ve beraberlik içinde dayanışma sağlamaya çalışıyoruz. Bu kültürel etkinliklerin gerçekleşmesi için çok sayıda destek sağlayanımız oluyor. Elde edilen gelirle de köydeki çocuklarımıza burs desteği sağlıyoruz. Hem kültürel hem sosyal birliktelik sağlamış oluyoruz."