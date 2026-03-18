Laricani’nin öldürülmesi sonrası İran fena karıştı! Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’la ilgili bomba “istifa” iddiası
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından İran'da yönetim krizi yaşandığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile müzakere çağrısına karşı Devrim Muhafızları'nın sert tepkisi ve yeni dini lider Mücteba Hamaney adına yapılan açıklamaların tartışma yarattığı belirtildi. Bu krizin giderek büyüdüğü ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa etmeyi düşündüğünü öne sürdü.