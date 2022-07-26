KYK borçlarıyla ilgili önemli gelişme! Milyonları ilgilendiriyor! Yeni formül...

Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; dört gözle beklenen haber sonrası borç sorgulaması yapan borcunu ödemek isteyen gençler düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için borcun tamamını gördü. Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak. Borcunu ödeyenler için geriye dönük işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor.