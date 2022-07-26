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Ekonomi
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KYK borçlarıyla ilgili önemli gelişme! Milyonları ilgilendiriyor! Yeni formül...

2022-07-26 08:07:50
KYK borçlarıyla ilgili önemli gelişme! Milyonları ilgilendiriyor! Yeni formül...

KYK borçlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. KYK borçlarıyla ilgili son viraja girildi. Borçlarla ilgili formüller ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Borcunu ödeyenlere ise hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu ifade ediliyor.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği öğrenim kredisi müjdesi sonrası gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi. KYK borcu için yasal düzenleme bekleniyor. Gençler sadece anaparayı ödeyecek. 26 milyar liralık borç yükü kalkacak. Borcunu ödeyenler için formül aranıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği öğrenim kredisi müjdesi sonrası gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi. KYK borcu için yasal düzenleme bekleniyor. Gençler sadece anaparayı ödeyecek. 26 milyar liralık borç yükü kalkacak. Borcunu ödeyenler için formül aranıyor.

#2
Foto - Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; dört gözle beklenen haber sonrası borç sorgulaması yapan borcunu ödemek isteyen gençler düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için borcun tamamını gördü. Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak. Borcunu ödeyenler için geriye dönük işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; dört gözle beklenen haber sonrası borç sorgulaması yapan borcunu ödemek isteyen gençler düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için borcun tamamını gördü. Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak. Borcunu ödeyenler için geriye dönük işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor.

#3
Foto - Yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek. Gençler düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sadece anaparayı ödeyecekler. Gençlerin omuzlarından 26 milyar liranın üzerinde bir yük kalkmış olacak. Konu ile ilgili ayrıntıları Bakanlar Nebati ve Kasapoğlu tarafından yapılacak.

Yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek. Gençler düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sadece anaparayı ödeyecekler. Gençlerin omuzlarından 26 milyar liranın üzerinde bir yük kalkmış olacak. Konu ile ilgili ayrıntıları Bakanlar Nebati ve Kasapoğlu tarafından yapılacak.

#4
Foto - 26 MİLYAR LİRALIK YÜK KALKACAK Başkan Erdoğan'ın müjdeli açıklamasının ardından anapara dışındaki farkın tahsil edilmemesi ve askıya alınması için il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi. Düzenlemeyle kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kalkacak.

26 MİLYAR LİRALIK YÜK KALKACAK Başkan Erdoğan'ın müjdeli açıklamasının ardından anapara dışındaki farkın tahsil edilmemesi ve askıya alınması için il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi. Düzenlemeyle kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kalkacak.

#5
Foto - ÖDEME PLANI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Edinilen bilgilere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Borcunu ödeyenlere ise hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu ifade ediliyor.

ÖDEME PLANI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Edinilen bilgilere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Borcunu ödeyenlere ise hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu ifade ediliyor.

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