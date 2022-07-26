2022-07-26 08:07:50 KYK borçlarıyla ilgili önemli gelişme! Milyonları ilgilendiriyor! Yeni formül...
KYK borçlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. KYK borçlarıyla ilgili son viraja girildi. Borçlarla ilgili formüller ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Borcunu ödeyenlere ise hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu ifade ediliyor.