  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
7
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan flaş itiraf

2021-01-06 18:35:51
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan flaş itiraf

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ülkesinde düzenlenen tarihi kongrede çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

#1
Foto - Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi Kongresi 2016'dan bu yana ilk kez toplandı

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi Kongresi 2016'dan bu yana ilk kez toplandı

#2
Foto - Kongre bu sene sekizinci kez düzenlendi. Kuzey Kore resmi haber ajansı, kritik öneme sahip kongreye dair fotoğraf ve haber bilgisini dünya ile paylaştı.

Kongre bu sene sekizinci kez düzenlendi. Kuzey Kore resmi haber ajansı, kritik öneme sahip kongreye dair fotoğraf ve haber bilgisini dünya ile paylaştı.

#3
Foto - Kuzey Kore yetkilileri, 2017'de ABD anakarasını vurabilen kıtalararası balistik füzelerin başarılı testleriyle sonuçlanan askeri ilerlemelere ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleşen görüşmeleri görülmemiş bir zafer olarak yorumladı.

Kuzey Kore yetkilileri, 2017'de ABD anakarasını vurabilen kıtalararası balistik füzelerin başarılı testleriyle sonuçlanan askeri ilerlemelere ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleşen görüşmeleri görülmemiş bir zafer olarak yorumladı.

#4
Foto - 2016'da açıklanan 5 yıllık ekonomik kalkınma planını yerine getiremediğini itiraf eden Kim Jong-un, 5 yıllık ekonomik planının “hemen hemen her sektörde” hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu ifade etti. Kim Jong-un,

2016'da açıklanan 5 yıllık ekonomik kalkınma planını yerine getiremediğini itiraf eden Kim Jong-un, 5 yıllık ekonomik planının “hemen hemen her sektörde” hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu ifade etti. Kim Jong-un, "Plan geçtiğimiz yıl sona ermişti, ancak hemen hemen her sektörde hedeflerin son derece gerisinde kaldı" dedi.

#5
Foto - 250 parti yöneticisi, 4 bin 750 delege ve 2 bin izleyicinin katıldığı kongrenin, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın göreve başlamasından iki hafta önce düzenlenmesi ise dikkat çekti. 7 bin kişinin katıldığı kongrede kimsenin maske takmadığı görüldü.

250 parti yöneticisi, 4 bin 750 delege ve 2 bin izleyicinin katıldığı kongrenin, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın göreve başlamasından iki hafta önce düzenlenmesi ise dikkat çekti. 7 bin kişinin katıldığı kongrede kimsenin maske takmadığı görüldü.

#6
Foto - Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütü'ne

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütü'ne "şüpheli vak'a" bildirmesine rağmen herhangi bir korona virüs vak'ası olduğu yönünde resmi bir açıklama yapmamıştı.

İngiliz HSBC'den bomba dolar tahmini! Tarih bile verdiler
Ekonomi

İngiliz HSBC'den bomba dolar tahmini! Tarih bile verdiler

İngiltere merkezli dünyanın en büyük bankalarından HSBS'nin dolar/TL kuruna ilişkin son raporu sürpriz yarattı. Banka, raporunda yıl sonu do..
Libya'da Hafter'in Türkiye tehdidi sonrası flaş gelişme!
Dünya

Libya'da Hafter'in Türkiye tehdidi sonrası flaş gelişme!

Libya'da darbeci Halife Hafter'in Türkiye'yi hedef alan açıklamaları sonrası UMH, Rusya ve Mısır ile Ankara arasında yoğun diplomasi trafiği..
Ravza Kavakçı davasında 28 Şubat'ı aratmayan karar! Size 'yalloz' diyebilir miyiz hakime hanım?
Siyaset

Ravza Kavakçı davasında 28 Şubat'ı aratmayan karar! Size 'yalloz' diyebilir miyiz hakime hanım?

AK parti iktidarı döneminde hakimliğe alınan Özlem Yayla, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’a edilen hakaretler hakkında 28 Ş..
Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...
Dünya

Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...

Gazeteci Mehmet Acet, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 hamlesine karşın Ankara'nın elindeki kozu açıkladı.
CHP resmen aklımızla dalga geçiyor! Kılıçdaroğlu'dan büyük palavra
Siyaset

CHP resmen aklımızla dalga geçiyor! Kılıçdaroğlu'dan büyük palavra

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine sahip çıkarken “Niye bu gazeteler kapatılmıyor, diye aklımızdan geçmedi” dedi. Bu söz..
Destekçisi olan üç ülkeden Hafter'e ret cevabı
Dünya

Destekçisi olan üç ülkeden Hafter'e ret cevabı

Libya'da darbeci Halife Hafter'in Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik operasyon girişimleri üç destekçisinin tepkisiyle karşılaştı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay