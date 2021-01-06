Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan flaş itiraf

2016'da açıklanan 5 yıllık ekonomik kalkınma planını yerine getiremediğini itiraf eden Kim Jong-un, 5 yıllık ekonomik planının “hemen hemen her sektörde” hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu ifade etti. Kim Jong-un, "Plan geçtiğimiz yıl sona ermişti, ancak hemen hemen her sektörde hedeflerin son derece gerisinde kaldı" dedi.