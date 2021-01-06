2021-01-06 18:35:51 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan flaş itiraf
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ülkesinde düzenlenen tarihi kongrede çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ülkesinde düzenlenen tarihi kongrede çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi Kongresi 2016'dan bu yana ilk kez toplandı
Kongre bu sene sekizinci kez düzenlendi. Kuzey Kore resmi haber ajansı, kritik öneme sahip kongreye dair fotoğraf ve haber bilgisini dünya ile paylaştı.
Kuzey Kore yetkilileri, 2017'de ABD anakarasını vurabilen kıtalararası balistik füzelerin başarılı testleriyle sonuçlanan askeri ilerlemelere ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleşen görüşmeleri görülmemiş bir zafer olarak yorumladı.
2016'da açıklanan 5 yıllık ekonomik kalkınma planını yerine getiremediğini itiraf eden Kim Jong-un, 5 yıllık ekonomik planının “hemen hemen her sektörde” hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu ifade etti. Kim Jong-un, "Plan geçtiğimiz yıl sona ermişti, ancak hemen hemen her sektörde hedeflerin son derece gerisinde kaldı" dedi.
250 parti yöneticisi, 4 bin 750 delege ve 2 bin izleyicinin katıldığı kongrenin, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın göreve başlamasından iki hafta önce düzenlenmesi ise dikkat çekti. 7 bin kişinin katıldığı kongrede kimsenin maske takmadığı görüldü.
Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütü'ne "şüpheli vak'a" bildirmesine rağmen herhangi bir korona virüs vak'ası olduğu yönünde resmi bir açıklama yapmamıştı.
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