Kuzey Amerika ülkesini sarsan saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde silahlı bir grup tarafından farklı noktalarda gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Meksika’nın Tamaulipas eyaletine bağlı Rio Bravo’dan ABD’nin Teksas eyaleti sınırında yer alan Reynosa şehrine gelen silahlı grup, dün birden fazla noktada düzenlediği silahlı saldırılarda sivilleri katletti. Saldırılarda 14 sivil hayatını kaybederken, 3 sivil de yaralandı. Silahlı grubun, ilk olarak Bienestar Mahallesi’nde 3 kişilik bir aileyi öldürerek kamyonetlerine el koyduğu aktarılırken, saldırganların daha sonra 20 metre ilerideki bir dükkanı kurşun yağmuruna tuttuğu ve dükkan sahibi ile bir müşteriyi öldürdüğü belirtildi.