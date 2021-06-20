Kuzey Amerika ülkesini sarsan saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saldırganların, dükkana düzenledikleri saldırının ardından bir sokak ileride ise aracında seyahat eden 70 yaşındaki bir adamı öldürdüğü ifade edildi. Yaşlı adamı katleden saldırganların, daha sonra Almaguer Mahallesi’ne yöneldiği ve burada inşaatta çalışan 3 işçi de dahil olmak üzere toplam 6 kişiyi öldürdüğü belirtildi. Almaguer Mahallesi’ndeki saldırının ardından 2 kadını rehin alan saldırganların, Rio Bravo’ya doğru kaçmaya başladıkları sırada güvenlik güçleri tarafından yerlerinin tespit edildiği aktarıldı. Otoyolda seyir halindeyken güvenlik güçleri ile çatışan saldırganlardan 1’si vurularak etkisiz hale getirilirken, grubun geri kalanı ise kaçmayı başardı.