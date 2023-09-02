Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

Kuyruk Yağı Bozulur Mu, Nasıl Saklanır? Kuyruk yağını buzdolabında uzun bir süre muhafaza ederek dilediğiniz yemeklere ekleyebilirsiniz. Bozulmadan saklamak için listedeki bilgileri uygulayabilirsiniz. Kuyruk yağını kavurma işleminden geçirdikten sonra dilediğiniz bir saklama kabına alın ve dinlendirin. Eğer derin dondurucuda kuyruk yağını saklayacaksanız; saklama kabına soğuduktan sonra alın. Buzdolabında muhafaza etmek için cam ya da plastik saklama kabı kullanabilirsiniz. Kuyruk yağının sıcaklığını çok iyi şekilde bırakması ve katılaşması için beklemelisiniz. Katılaşınca daha sonra kullanmak için dolaba yerleştirebilirsiniz. Soğuk ortamda kuyruk yağı tadını ve ömrünü koruyacaktır. Kuyruk Yağı Kokusu Nasıl Gider? Kuyruk yağını eritirken ve yemek içinde kullanırken kendine has bir et kokusu açığa çıkar. Bu koku çoğu zaman kişileri rahatsız edebilir. Kuyruk yağı kokusunu gidermek için şu püf noktalarını deneyebilirsiniz: Bazı durumlarda güveçler kuyruk yağı ile yağlanır ve güveç kokusunun giderilmesi sağlanır. Güveç kokusu giderken, güveçte kuyruk yağı kalabilir. Bu kokuyu yok etmek için güveç temizliğini limonlu sirkeli suyla yapabilirsiniz. Kuyruk yağını doğradıktan sonra elinizeki kokuyu gidermek için elinizi limonla temizleyebilirsiniz. Yarım limonu alın ve elinizin her bölgesine sürerek yıkayın. Eldeki kuyruk yağı kokusunu gidermenin bir diğer yöntemi de sirkeli sudur. Ellerinizi 5 dakika kadar sirkeli suda bekleterek kokudan arınabilirsiniz. Mutfaktaki pişmiş kuyruk yağı kokusunu yok etmek için pişirme işleminden sonra mutfağınızı havalandırın ve bir kase içinde kahve koyarak kahvenin kokuyu almasını sağlayın. Kuyruk Yağı Zararlı Mı? Kuyruk yağı uzun yıllardır insanlar tarafından tüketilen bir besindir. Zararı yok denilemez fakat ölçülü şekilde tüketildiğinde faydaları hissedilir. Kuyruk yağı sık sık tüketildiğinde kilo almaya neden olabilir. Bu nedenle kuyruk yağını ölçülü ve zaman zaman tüketmeniz önerilir. Hayvansal kaynaklı bir yağ türü olduğu için sıkça tüketim sonucunda kolesterol düzeyini de etkileyebilir.