  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği biyoçeşitliliği artıracak...

30 yılın en kurak dönemi geçti! Sarı gelinler susuz kaldı

Eski asker ilan etti: Shell belgeledi! Orada Türkiye'nin 572 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak rezerv var

Gaziantep'teki provokasyondan sonra HÜDA PAR'dan açıklama! 'Ciddiyetle araştırılmalı'

Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

Böyle kız evlat olmaz olsun! Babasına yaptığı rezillik

TMO'dan Eylül ayı için flaş kampanya! Ayçiçek yağının yeni fiyatını duyurdular

Damarlardaki donmuş yağı eritiyor! Kolesterolü 1 haftada dengeliyor

Türk savaş uçakları UFO'ları kovaladı! Evet yanlış duymadınız... Havada savaş çıktı
Kadın - Aile
12
Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

2023-09-02 14:44:51
Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

İbn-i Sina, tıbbın babası olarak bilinen binlerce yıllık tıp tarihinin de öncülerinden. yazdığı kitaplarda dayanılmaz diz ağrılarını geçirmek için mutlaka kuyruk yağı kullanılmasını tavsiye ettiği ortaya çıktı. Kuyruk yağı asırlardır Anadolu'da yemeklerin dışında krem şekline getirilerek ağrı kesici olarak kullanılmıştır. Asırlardır tüketilen kuyruk yağını İbn-i Sina öneriyor! Ayrıca resmen kilolara savaş açıp eritecek. Kalpten Romatizmaya asırlık şifa: Kuyruk yağı nedir ve kuyruk yağının faydaları nelerdir?

#1
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

Vücut fonksiyonlarının yeterli düzeyde çalışması için uzmanlar sağlıklı yağ tüketilmesini önermektedir. Omega yağları açısından zengin olan bitkisel yağlarla beraber bazı hayvansal yağların da tüketilmesi, sağlık için faydalı görülmektedir. Her besini ölçülü miktarda alarak, organların faaliyetlerini sürdürmesine destek olabilirsiniz. Size bu yolda yardım edecek besinlerden biri de et kadar faydalı olan kuyruk yağı olacaktır. Kuyruk yağı faydası hakkında merak ettiğiniz pek çok soru işaretini gidermek için daha fazla zaman kaybetmeyin ve bu yazımızı sonuna kadar okuyun. Asırlardır tüketilen kuyruk yağı, tepeden tırnağa kadar yenileyici özelliklere sahip. Bakalım, kuyruk yağının ne gibi faydaları varmış?

#2
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

Kuyruk Yağı Nedir? Kuyruk yağı, hayvanların kuyruk sokumunda yer alan yağlı bir et parçasıdır. İç yağı, don yağı isimleriyle kasaplarda satılmaktadır. Kuyruk yağı, bazı yemeklerde yağ olarak ve lezzet vermesi amacıyla kullanılır. Sadece gıda alanında değil, mum ve sabun yapımında da kuyruk yağından faydalanılır. Küçükbaş hayvanlarından alınan kuyruk yağının neredeyse `’lık bir kısmı doymamış yağ asitlerinden oluşmaktadır. Hayvansal yağlardan biri olan kuyruk yağı, sağlık için çeşitli faydalara sahiptir. Özellikleri ile pek çok beslenme uzmanının ve doktorların dikkatini çekmiştir. Cilt bakımında da yeri olan kuyruk yağı cilde sürülür mü diye düşünebilirsiniz. Doğrudan cilde uygulanması önerilmemektedir. Kuyruk yağı bazı kozmetik ürünlerinin yapısında yer alır. Çok az miktarda olacak şekilde bazı maskelere eklenebilir.

#3
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

İbn-i Sina, kitabında yazdığı sağlıklı önerilerde kuyruk yağının da faydalarından bahsediyor. İbn-i Sina'nın 1000 yıllık şifa kitabından çıktı! İbn-i Sina öneriyor: Hayvansal yağlar arasında en sağlıklı olanın kuyruk yağı olduğu biliniyor. Kuyruk yağının içerisinde bulunan zengin D vitamini diz ağrılarına şifa oluyor. İbn-i Sina geçmeyen diz ağrıları için kuyruk yağını önerisinde bulunmuş.

#4
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

Kuyruk Yağının Hiç Duymadığınız 6 Faydası! 1) Kas ve Kemik Gelişimini Destekler Kuyruk yağı asırlardır tüketilen bir besindir. Yapılan gözlemler sonucunda kuyruk yağını tüketen kişilerin kas ve kemik yapısının daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Kas ve kemik yapısını koruyan, kemik ağrılarını iyileştiren kuyruk yağı yemeklere güvenle eklenebilir. Kas yırtılması tedavisinde, kemik erimesine önlem amacıyla kuyruk yağı tüketilmesi önerilir.

#5
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

2) Bağışıklık Sistemini Güçlendirir! Kuyruk yağında omega yağ asitleri bulunur. Özellikle de yayla ve meralarda büyüyen küçükbaş hayvanların kuyruk yağı omega yağları asitleri bakımından zengindir. Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında etkili olan kuyruk yağı, gelişme dönemindeki çocukları ve yetişkinleri hastalıklardan korur. Vücudu enfeksiyona karşı koruma altına alan kuyruk yağını, etli yemeklerle beraber tüketebilirsiniz.

#6
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

3) Kolajen Üretimi Sağlar! Kuyruk yağını tüketen kişilerde cilt hasarının daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Hücre oluşumunu destekleyen kuyruk yağı, cilt sağlığını en verimli şekilde korumaktadır. Eski dönemlerde kuyruk yağı tüketen insanların daha uzun yaşadığı ve cilt hastalıklarından uzak kaldığı bilinir. 4) Kalp Sağlığını Korur! Kuyruk yağı, kalp ve damar sağlığını koruyan yağlardan biridir. Damar tıkanıklığını önleyecek etkilere sahiptir. Vücut tarafından sindirilen ve faydalı şekilde kullanılan kuyruk yağı, kalp krizi riskini de önlemektedir.

#7
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

5) Ağrı Kesicidir! Kuyruk yağı romatizma ve eklem ağrılarını dindirecek kadar etkili bir yağdır. Yağında kan dolaşımına katkısı sayesinde vücudun herhangi bir noktasında oluşan ağrıyı dindirir. Çok eski zamanlardaki insanların kuyruk yağı dize sarmak gibi bir alışkanlıkları vardı. Bu alışkanlık sayesinde romatizma ağrılarının geçtiğini düşünürlerdi. 6) Boyun Fıtığına İyi Gelir! Kuyruk yağı ile fıtık tedavisi doğal yöntemle yapılmaktadır. Bunun için kuyruk yağını, eritip bal ve karabiberle karıştırmanız önerilir. Hazırlanan karışım boyun fıtığını hissettiğiniz bölgeye sürülür ve ardından kantaron yağı ile masaj yapılır. nefisyemektarifleri- com'a göre: Doğal bir yöntemle boyun fıtığını iyileştirmek istediğinizde aklınıza kuyruk yağı gelmeli!

#8
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

Kuyruk Yağı Nasıl Eritilir? Kuyruk yağı oldukça katı bir kıvama sahiptir. Yemeklerde kullanıldığında belli bir ısıya maruz kalınca eriyebilir. Kuyruk yağını eritmek için şu adımları izleyebilirsiniz: Alınan kuyruk yağını kuşbaşı büyüklüğünde doğrayınız. Tencerenizi ısıtıp doğranan parçaları içine ekleyiniz. Dilerseniz teflon ya da granit tencere seçebilirsiniz. Bir müddet kuyruk yağının ısınmasını bekleyiniz. Bu esnada kuyruk yağı öncelikle suyunu bırakacak, ardından kızarmaya ve erimeye başlayacaktır. Erimenin son evresinde tencere içinde minik parçalar oluşacaktır. Bu parçalar kıkırdak kısmıdır. Yemeklerinizde yağını ve kıkırdak kısmını kullanabilirsiniz. Eriyen kuyruk yağının kaş ve kirpik serumu olarak kullanıldığını biliyor musunuz? Kuyruk yağı maskesi hazırlayarak kaş ve kirpiklerinize bakım yapabilirsiniz.

#9
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

Kaş ve Kirpikler İçin Besleyici Kuyruk Yağı Maskesi! Malzemeler: 1 yemek kaşığı kuyruk yağı 1 yemek kaşığı ceviz içi 1 yemek kaşığı fındık içi Uygulanışı: Kuyruk yağını, ceviz içini ve fındık içini bir kase içinde karıştırın. Ardından bu karışımı süzerek sıvı kısmını ayırın. Kulak çubuğu yardımıyla elde edilen sıvı karışımı kaş ve kirpiklerinize uygulayın. Düzenli kullanımda kaş ve kirpik dökülmesine engel olabilirsiniz.

#10
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

Kuyruk Yağı Bozulur Mu, Nasıl Saklanır? Kuyruk yağını buzdolabında uzun bir süre muhafaza ederek dilediğiniz yemeklere ekleyebilirsiniz. Bozulmadan saklamak için listedeki bilgileri uygulayabilirsiniz. Kuyruk yağını kavurma işleminden geçirdikten sonra dilediğiniz bir saklama kabına alın ve dinlendirin. Eğer derin dondurucuda kuyruk yağını saklayacaksanız; saklama kabına soğuduktan sonra alın. Buzdolabında muhafaza etmek için cam ya da plastik saklama kabı kullanabilirsiniz. Kuyruk yağının sıcaklığını çok iyi şekilde bırakması ve katılaşması için beklemelisiniz. Katılaşınca daha sonra kullanmak için dolaba yerleştirebilirsiniz. Soğuk ortamda kuyruk yağı tadını ve ömrünü koruyacaktır. Kuyruk Yağı Kokusu Nasıl Gider? Kuyruk yağını eritirken ve yemek içinde kullanırken kendine has bir et kokusu açığa çıkar. Bu koku çoğu zaman kişileri rahatsız edebilir. Kuyruk yağı kokusunu gidermek için şu püf noktalarını deneyebilirsiniz: Bazı durumlarda güveçler kuyruk yağı ile yağlanır ve güveç kokusunun giderilmesi sağlanır. Güveç kokusu giderken, güveçte kuyruk yağı kalabilir. Bu kokuyu yok etmek için güveç temizliğini limonlu sirkeli suyla yapabilirsiniz. Kuyruk yağını doğradıktan sonra elinizeki kokuyu gidermek için elinizi limonla temizleyebilirsiniz. Yarım limonu alın ve elinizin her bölgesine sürerek yıkayın. Eldeki kuyruk yağı kokusunu gidermenin bir diğer yöntemi de sirkeli sudur. Ellerinizi 5 dakika kadar sirkeli suda bekleterek kokudan arınabilirsiniz. Mutfaktaki pişmiş kuyruk yağı kokusunu yok etmek için pişirme işleminden sonra mutfağınızı havalandırın ve bir kase içinde kahve koyarak kahvenin kokuyu almasını sağlayın. Kuyruk Yağı Zararlı Mı? Kuyruk yağı uzun yıllardır insanlar tarafından tüketilen bir besindir. Zararı yok denilemez fakat ölçülü şekilde tüketildiğinde faydaları hissedilir. Kuyruk yağı sık sık tüketildiğinde kilo almaya neden olabilir. Bu nedenle kuyruk yağını ölçülü ve zaman zaman tüketmeniz önerilir. Hayvansal kaynaklı bir yağ türü olduğu için sıkça tüketim sonucunda kolesterol düzeyini de etkileyebilir.

#11
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

Kuyruk Yağı Kalori ve Besin Değerleri! Kuyruk yağının kalori ve besin değerlerini merak ediyor musunuz? Yemeklerinize ekleyeceğiniz kuyruk yağının içerdiği vitamin ve mineralleri sizler için bu başlık altında inceleyelim: 1 yemek kaşığı kuyruk yağı: 79 kalori 100 gram kuyruk yağı: 787 kalori 1 yemek kaşığı kuyruk yağının besin değerleri tablosu şöyledir: 0.29 gram Protein. 8.61 gram Yağ. 6.8 mg Kolesterol. 2.3 mg Sodyum. 1.7 mg Potasyum. 0.2 mg Kalsiyum. 0.02 gram Demir. Kuyruk Yağı Nerelerde Kullanılır? Kuyruk yağı genellikle mangal ziyafetlerinde tercih edilir. Kuşbaşı et pişireceğiniz zamanlarda, her 2 et arasında 1 adet kuyruk yağı eklerseniz etin daha yumuşak ve lezzetli pişmesini sağlayabilirsiniz. Ciğer şiş hazırlarken kuyruk yağı kullanırsanız ciğerlerin kurumasına engel olabilirsiniz. Kuyruk yağını güveç yemeklerinize eklediğinizde daha lezzetli bir yemek hazırlamış olursunuz. Lahmacun harcı hazırlarken kuyruk yağını da kıyma gibi çektirerek biraz yağlı fakat lezzetli lahmacun elde edebilirsiniz. Kuyruk yağının son zamanlardaki piyasa değeri et ile yarışır duruma gelmiştir. Bu fiyat artışı her sene farklı oranlarda değişmektedir. Dana ve koyun kuyruk yağını market ve kasaplardan temin edebilirsiniz. Kuyruk yağı fiyatları son dönemde büyük değişkenlik gösteriyor. Kuyruk yağının 2020 yılındaki rekor reyon fiyatı 1 kg için ortalama 60-65 TL’dir. Kuyruk yağının yeni fiyatı kamuoyu ile paylaşıldı. Son dönemde sürekli değişkenlik göstermesi, vatandaşların tercihlerini etkilemeye devam ediyor. Kuyruk yağı kilosu dana ve kuzu kuyruk yağı için marketlerde değişen rakamlarda dikkat çeker.

Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!
Gündem

Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eşcinsel sapkını Ebrar Karakurt'tan yine maç akşamında arsız bir mesaj geldi.
Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan çağrı: Türkiye'yi bir üst lige çıkardı, ikincisini yapmamız lazım
Gündem

Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan çağrı: Türkiye'yi bir üst lige çıkardı, ikincisini yapmamız lazım

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı "TCG Anadolu Türkiye’yi bir üst lige çıkardı. Artık Türkiye güç aktarım kabiliyetine sahip bir ülke h..
İran'ın uyarısı gündem oldu: Fransa'ya, 'kendi ülkene bakın' çıkışı! Müdahale ediliyor diyerek duyurdu
Dünya

İran'ın uyarısı gündem oldu: Fransa'ya, 'kendi ülkene bakın' çıkışı! Müdahale ediliyor diyerek duyurdu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a dikkat çeken uyarı yaparak diğer ülkelerin iç işleri..
LGBT'li 'milli sporcu' Mukaddesatla böyle dalga geçti!
Gündem

LGBT'li 'milli sporcu' Mukaddesatla böyle dalga geçti!

LGBT'li Milli voleybolcu Ebrar Karakurt geçtiğimiz haftalarda kendisini 'Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz' diyen 'Abdülhamit' ..
Beyaz petrol ülkenin her yerinden çıkıyor! Türkiye'nin başına talih kuşu kondu... Almanya ve Fransa peşimize düştü
Ekonomi

Beyaz petrol ülkenin her yerinden çıkıyor! Türkiye'nin başına talih kuşu kondu... Almanya ve Fransa peşimize düştü

Beyaz petrol olarak bilinen lityum iyon pili için Almanya, Fransa, Hollanda ve Polonya Türkiye'nin kapısını çaldı.
Zorunluydu: Daha ilk günden 438 başvuru!
Ekonomi

Zorunluydu: Daha ilk günden 438 başvuru!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk uygulamasının ilk gününde arabuluculara 438 başvuru yapıldığını bildi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23