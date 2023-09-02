2023-09-02 14:44:51 Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün
İbn-i Sina, tıbbın babası olarak bilinen binlerce yıllık tıp tarihinin de öncülerinden. yazdığı kitaplarda dayanılmaz diz ağrılarını geçirmek için mutlaka kuyruk yağı kullanılmasını tavsiye ettiği ortaya çıktı. Kuyruk yağı asırlardır Anadolu'da yemeklerin dışında krem şekline getirilerek ağrı kesici olarak kullanılmıştır. Asırlardır tüketilen kuyruk yağını İbn-i Sina öneriyor! Ayrıca resmen kilolara savaş açıp eritecek. Kalpten Romatizmaya asırlık şifa: Kuyruk yağı nedir ve kuyruk yağının faydaları nelerdir?