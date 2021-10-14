Kuruluş Osman 67. bölümde neler olacak? Suyu ısınmaya başladı, kurt dişini gösteriyor! Obada ayrılık hezeyanı...

Kuruluş Osman ‘da Osman Bey düşmanlarına karşı savaşını sürdürüyor. Orhan'ın doğuşu ise Osman Bey'i ve oba halkını çok mutlu ediyor. Son bölümde; Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'e sığınmak üzere bölgeye gelen Papaz Gregor'u ele geçiren Osman Bey hem Bizans birliklerini hem de Gregor'u ele geçirmek isteyen Katalan savaşçılarını alt etti.