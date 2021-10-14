2021-10-14 10:29:52 Kuruluş Osman 67. bölümde neler olacak? Suyu ısınmaya başladı, kurt dişini gösteriyor! Obada ayrılık hezeyanı...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman, bu akşam nefes kesen yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Orhan'ın doğumu sonrasında obada bayram havası eserken, Osman Bey'in düşmanları yeni planlarını devreye sokuyor. Son bölümde; Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'e sığınmak üzere bölgeye gelen Papaz Gregor'u ele geçiren Osman Bey hem Bizans birliklerini hem de Gregor'u ele geçirmek isteyen Katalan savaşçılarını alt etti. Yeni bölümün ardından izleyenler fragman araştırmasına başladı. .