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Hayat-Aktüel
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Kurtlar 18 koyunu telef etti

2022-07-30 22:34:48
Kurtlar 18 koyunu telef etti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kurtların saldırdığı sürüdeki 18 koyun telef oldu.

#1
Foto - Alınan bilgilere göre, gündüz saatlerinde Doğanşehir ilçesi Asıpınar mevkiinde Gökhan Topal’a ait koyun sürüsüne kurtlar saldırdı.

Alınan bilgilere göre, gündüz saatlerinde Doğanşehir ilçesi Asıpınar mevkiinde Gökhan Topal’a ait koyun sürüsüne kurtlar saldırdı.

#2
Foto - 25 koyunun bulunduğu sürede 18 koyun telef olurken, 7 koyunun ise kayıp olduğu belirlendi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan sürü sahibi Gökhan Topal, zararının büyük olduğunu ifade ederek yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

25 koyunun bulunduğu sürede 18 koyun telef olurken, 7 koyunun ise kayıp olduğu belirlendi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan sürü sahibi Gökhan Topal, zararının büyük olduğunu ifade ederek yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

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