Küresel ısınmanın en çok etkilediği yer! İşte son durum

Havzanın 2024 yılında ise çok ciddi oranda yağış aldığını ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Aslında geçmişteki uzun yıllık yağış ortalamalarına baktığımızda, özellikle ekim ve kasım ayları ortalamaları 100 milimetreler civarında, aynı yüksek değerlerin mart ve nisan aylarında gerçekleştiğini görüyoruz. 30-35 yıllık toplam periyoda baktığımızda mart ve nisan aylarında da bu yağış değerleri 100 milimetreler civarındadır. Ancak son 15 yıldır havzada yağış noktasındaki gerileme oransal olarak daha az düşmesi bu yıl düşen yağışların çok daha etkili olmasını belki biraz ön plana çıkarmıştır. Diğer taraftan şu gerçek var; her ay bir öncekine oranla çok daha fazla yağışın kaydedildiği bir havzadayız. Son mayıs ayında da yaklaşık 120 milimetrelik bir yağış gerçekleşti. Tabii ki bu rekor bir yağıştır. Ancak unutmayalım, içinde yaşadığımız Doğu Anadolu Bölgesi, belli ölçüde Güneydoğu Anadolu Bölgesi de dahil olmak üzere bu sene çok ciddi bir yağış aldı” diye konuştu.