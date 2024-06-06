2024-06-06 14:36:52 Kurban kesecekler dikkat: Eziyet etmemek için mutlaka bunu yapın
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban keseceklere önemli uyarılarda bulunan bıçak ustaları, kurbanı mundar etmemek ve hayvana acı çektirmemek için kurbanın kesileceği bıçakların keskin olmasına dikkat çekti. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde baba mesleklerini sürdüren Murat Bıçakçı ve oğlu Alaattin Bıçakçı, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yoğunluğun arttığını ifade etti. Kurban Bayramı öncesi bıçakçı dükkanına gelen müşteri sayısı günbegün artarken Murat Bıçakçı, kurbanda kullanılacak bıçakların önemli olduğunu belirtti