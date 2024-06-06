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Aktüel
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Kurban kesecekler dikkat: Eziyet etmemek için mutlaka bunu yapın

2024-06-06 14:36:52
Kurban kesecekler dikkat: Eziyet etmemek için mutlaka bunu yapın

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban keseceklere önemli uyarılarda bulunan bıçak ustaları, kurbanı mundar etmemek ve hayvana acı çektirmemek için kurbanın kesileceği bıçakların keskin olmasına dikkat çekti. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde baba mesleklerini sürdüren Murat Bıçakçı ve oğlu Alaattin Bıçakçı, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yoğunluğun arttığını ifade etti. Kurban Bayramı öncesi bıçakçı dükkanına gelen müşteri sayısı günbegün artarken Murat Bıçakçı, kurbanda kullanılacak bıçakların önemli olduğunu belirtti

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Foto - Kurban kesecekler dikkat: Eziyet etmemek için mutlaka bunu yapın

Kurban kesiminde kullanılacak olan bıçak sayısı ve bıçakların keskinliğine dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Murat Bıçakçı, kurbanı mundar etmemek ve hayvana acı vermemek için keskin bıçak kullanılması gerektiğini belirtti

#2
Foto - Kurban kesecekler dikkat: Eziyet etmemek için mutlaka bunu yapın

"Herhalde artık yavaş yavaş akıllanıyoruz" Bıçakçı açıklamasında, kurbanlığa acı çektirmeden kesimin kısa sürede yapılması gerektiğini ifade ederek, "Bıçakçılık mesleğini devam ettiriyoruz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Biz de bilemeye devam ediyoruz. Bu sene erken başladı yoğunluk ve bileme işlemleri. Herhalde artık yavaş yavaş akıllanıyoruz. Bu sene aşağı yukarı 15 günden beridir bıçak bilemeye devam ediyoruz" dedi

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Foto - Kurban kesecekler dikkat: Eziyet etmemek için mutlaka bunu yapın

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