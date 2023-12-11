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Yaşam
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Kuraklık kabusu yaşanıyordu! İşte son durum

2023-12-11 08:26:12
Kuraklık kabusu yaşanıyordu! İşte son durum

Geride bıraktığımız aylarda kuraklık sebebiyle bir hayli kaygının yaşandığı Muğla'da yüzler gülmeye başladı.

#1
Foto - Kuraklık kabusu yaşanıyordu! İşte son durum

Son yıllarda kuraklık ve orman yangınları ile mücadele eden Muğla’da Aralık ayında gerçekleşen yağışlar sevindirdi. Son yağışların ardından Menteşe Akkaya Mahallesi’ndeki tarım arazilerinde yapay gölet oluştu.

#2
Foto - Kuraklık kabusu yaşanıyordu! İşte son durum

Kışları bol yağışlı, yazları da kurak geçen Muğla’da son yağışlar başta çiftçiler olmak üzere pek çok sektörü sevindirdi.

#3
Foto - Kuraklık kabusu yaşanıyordu! İşte son durum

Yağışların yüzde 60’ının kış dönemi gerçekleştiği Muğla’da Aralık ayında düşen yağışların ardından Menteşe eski adı Dirgeme olan Akkaya Mahallesi’nde yapay gölet oluştu.

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