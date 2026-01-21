Kumar, telefonlarla her eve girdi!
Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Tuncay, kumar bağımlılığının son yıllarda yalnızca kliniklerde karşılaşılan bireysel bir sorun olmaktan çıkarak, medyada da sıkça gündeme gelen ciddi bir toplumsal problem haline geldiğini söyledi. Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Tuncay, İLKHA muhabirine yaptığı değerlendirmede kumar bağımlılığının teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte giderek arttığını belirterek, sanal kumarın her yaştan birey için ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi. Kumarın artık yalnızca erkekleri değil kadınları ve çocukları da etkileyen önemli bir toplumsal sorun haline geldiğine dikkat çeken Tuncay, bu bağımlılıkla mücadelede profesyonel desteğin hayati önem taşıdığını vurguladı.