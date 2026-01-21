Kumar, telefonlarla her eve girdi!

HÜDA PAR: İktidar; uyuşturucu, kumar ve sanal bahisle mücadelede yetersiz kaldı HÜDA PAR Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında uyuşturucu, kumar, sanal bahis ve fuhşun toplumun en yıkıcı sorun alanları hâline geldiğini belirterek, iktidarın bu alanlarda yürüttüğü mücadelenin yetersiz olduğunu söylemişti. Son yıllarda uyuşturucu, kumar, sanal bahis ve fuhşun birbirini besleyen bir istismar zincirine dönüştüğünü vurgulayan Demir, dijital mecraların özellikle sanal kumar ve bahis ağlarını görünmez ama etkili bir tuzak hâline getirdiğini belirtmişti. Denetim zafiyetlerinin ve yetersiz uygulamaların bu yapının hızla büyümesine yol açtığını kaydeden Demir, bağımlılık yaşının çocuk denecek seviyelere indiğini, kumar ve bahisle başlayan sürecin uyuşturucuya, oradan suça ve fuhşa uzanan bir çöküş hattına dönüştüğünü söyleyerek bu sürecin ailelerin dağılması, gençlerin istismara açık hâle gelmesi ve toplumsal huzurun zedelenmesiyle sonuçlandığını ifade etmişti. “Aileyi merkeze alan düzenlemeler şart” Uyuşturucu, kumar, sanal bahis ve fuhuşla mücadelede yalnızca güvenlik ve adli tedbirlerin yeterli olmayacağını vurgulayan Demir, caydırıcı hukuki düzenlemeler, dijital alanın etkin denetimi, yasa dışı finans ağlarının kurutulması ve güçlü rehabilitasyon mekanizmalarının zorunlu olduğunu ifade etmişti. DOĞRU HABER