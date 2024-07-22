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Yaşam
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"Kum köpek balıkları" böyle görüntülendi

2024-07-22 22:26:55
"Kum köpek balıkları" böyle görüntülendi

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, İskenderun Körfezi açıklarındaki balık çiftliklerinin çevresinde besin arayan, nesli tükenme tehlikesi altındaki kum köpek balıklarını (Carcharhinus plumbeus) kayıt altına aldı.

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Foto - "Kum köpek balıkları" böyle görüntülendi

Hatay'ın İskenderun Körfezi'ne tekneyle açılan Ceylan, balık çiftliklerinin olduğu noktaya ulaştı.

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Foto - "Kum köpek balıkları" böyle görüntülendi

Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri, Defne Balık Çiftliği dalgıçlarından Hakan Uslu ve dalış eğitmeni Mahmut İğde ile dalış yaptı. Mavi suların derinliklerine ulaşan Ceylan ve beraberindekiler, balık çiftliklerinin çevresindeki popülasyonu görüntüledi.

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Foto - "Kum köpek balıkları" böyle görüntülendi

Kum köpek balıklarıyla da karşılaşan ekip, bu türün bölgedeki besin arayışını kaydetti.

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Foto - "Kum köpek balıkları" böyle görüntülendi

Tahsin Ceylan, köpek balıklarının "denizlerin efendisi" olarak görüldüğünü söyledi.

#5
Foto - "Kum köpek balıkları" böyle görüntülendi

Körfezde gerçekleştirdikleri dalışta kum köpek balıklarına rastladıklarını anlatan Ceylan, "İskenderun Körfezi'ne belli dönemlerde beslenme amacıyla gelen köpek balıkları davranış geliştirerek balık çiftliklerinin etrafında besin arayışında bulunuyorlar. Trol teknelerinin arkasına takıldıkları da biliniyor. Köpek balıkları Akdeniz'de ekosistemin, yaşamın koruyucuları, tamircileri ve onarıcılarıdır. Eğer Akdeniz'de köpek balıklarını hala görebiliyorsak bu, Akdeniz'in yaşadığının ve bir umut taşıdığının göstergesidir." diye konuştu.

#6
Foto - "Kum köpek balıkları" böyle görüntülendi

Ceylan, kum köpek balıklarının en çok görülen türler arasında yer aldığını belirterek şöyle devam etti:

#7
Foto - "Kum köpek balıkları" böyle görüntülendi

"Henüz dijital teknolojiye geçmediğimiz yıllarda doğal ortamlarındaki ilk kayıtlarını Gökova Körfezi'nde almıştım. Birey sayıları azaldı. Artık orada daha nadir görebiliyoruz. Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin kırmızı listesinde ve koruma altında. Nesilleri tehlike altında. Kimseye saldırdığına dair bir kayıt yok. Yaptığımız dalışlarda insanlardan uzak ve ürkek bir yaşam sürdürdüklerini kayıt altına aldık. Onları besleyerek yakınlaşmalarını sağlayan ve spekülatif bir anlayışla düşman ilan etmek, bu konuyu aynı amaçlarla kamuoyuna duyurmak son derece yanlıştır. Hayvana zarar vermekten öte hiçbir işe yaramaz. Dünyanın bütün denizlerinde köpek balığı görüntüleyen biri olarak diyebilirim ki; onlar sağlıklı bir denizel ekosistemin sigortalarıdır."

#8
Foto - "Kum köpek balıkları" böyle görüntülendi

Profesyonel dalgıç ve köpek balığı uzmanı Hakan Kabasakal da okyanus ve denizlerde şu ana kadar 536 köpek balığı türünün keşfedildiğini ifade etti. Türk sularında bugüne kadar en az 36 türün tespit edildiği bilgisini veren Kabasakal, şunları kaydetti:

#9
Foto - "Kum köpek balıkları" böyle görüntülendi

"Sularımızda bir otobüs kadar büyük olabilen camgöz köpek balığından, avuç içine kadar sığabilen kadife karınlı camgöze kadar değişen geniş bir boy aralığında ve farklı yaşam özelliklerine sahip türler yaşıyor. Köpek balıkları ekosistemin vazgeçilmez parçaları. Sağlıklı deniz ekosisteminin, köpek balığı varlığından ayrı düşünülmesi söz konusu olamaz. Zira köpek balıkları denizde ekosistemin korunmasını, diğer balık türlerinin kaynaklardan daha fazla faydalanabilmesi için gereken temizliği, ayrıştırmayı yaparlar. Bunun yanı sıra köpek balıkları dünyada yaygın düşüncenin aksine 'insan kanına susamış' canlılar değiller. Şüphesiz bazı münferit, tatsız olaylar olmuştur ancak bunların tamamını bahane ederek tüm köpek balığı popülasyonuna karşı genel bir katliamı destekleyecek şekilde davranmak, en sonunda dünya denizleri ve okyanuslarda ekosistemin dengesine öngörülmeyen zararlar verebilecektir."

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