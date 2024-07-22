"Kum köpek balıkları" böyle görüntülendi

"Sularımızda bir otobüs kadar büyük olabilen camgöz köpek balığından, avuç içine kadar sığabilen kadife karınlı camgöze kadar değişen geniş bir boy aralığında ve farklı yaşam özelliklerine sahip türler yaşıyor. Köpek balıkları ekosistemin vazgeçilmez parçaları. Sağlıklı deniz ekosisteminin, köpek balığı varlığından ayrı düşünülmesi söz konusu olamaz. Zira köpek balıkları denizde ekosistemin korunmasını, diğer balık türlerinin kaynaklardan daha fazla faydalanabilmesi için gereken temizliği, ayrıştırmayı yaparlar. Bunun yanı sıra köpek balıkları dünyada yaygın düşüncenin aksine 'insan kanına susamış' canlılar değiller. Şüphesiz bazı münferit, tatsız olaylar olmuştur ancak bunların tamamını bahane ederek tüm köpek balığı popülasyonuna karşı genel bir katliamı destekleyecek şekilde davranmak, en sonunda dünya denizleri ve okyanuslarda ekosistemin dengesine öngörülmeyen zararlar verebilecektir."