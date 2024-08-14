2024-08-14 12:39:49 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Emekliler ücretsiz faydalanacak
Emeklilere müjdeler devam ediyor.
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Emeklilere müjdeler devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ulaşımdan kültür sanata kadar pek çok alanda emeklilere müjdeler peş peşe geliyor.
Son müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaştı.
Bakan Ersoy, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Emeklilerimize müjdelerimiz devam ediyor.
Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz.
Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak.
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