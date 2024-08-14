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Ekonomi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Emekliler ücretsiz faydalanacak

2024-08-14 12:39:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Emekliler ücretsiz faydalanacak

Emeklilere müjdeler devam ediyor.

1
#1
Foto - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Emekliler ücretsiz faydalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ulaşımdan kültür sanata kadar pek çok alanda emeklilere müjdeler peş peşe geliyor.

#2
Foto - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Emekliler ücretsiz faydalanacak

Son müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaştı.

#3
Foto - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Emekliler ücretsiz faydalanacak

Bakan Ersoy, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Emekliler ücretsiz faydalanacak

Emeklilerimize müjdelerimiz devam ediyor.

#5
Foto - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Emekliler ücretsiz faydalanacak

Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz.

#6
Foto - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Emekliler ücretsiz faydalanacak

Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak.

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