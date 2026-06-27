Kültür, sanat ve gastronominin kalbi Bursa Kültür Yolu Festivali'nde atıyor...

Dokuz gün boyunca 13 farklı noktada gerçekleştirilecek 181 etkinlikle Bursa’nın kültürel zenginliğinin hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtılacağını belirten Yazgı, FSM Hastane Alanı’nda kurulacak ana sahnede sevilen sanatçıların konserleriyle festival coşkusunun yaşanacağını söyledi. Festival kapsamında Hüdavendigar Kent Parkı’nda kurulacak Çocuk Köyü’nde minikler kültür ve sanatla buluşurken; tiyatro gösterileri, söyleşiler, atölyeler, sergiler ve performanslar her yaştan sanatsevere hitap edecek. BURSA’DA TARİH VE SANAT AYNI ÇATIDA BULUŞUYOR Açılış programının ardından Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisini gezdi. Osmanlı padişahları tarafından yazılmış hüsn-i hat eserlerinden Kâbe’nin iç ve dış örtülerine, Kur’an-ı Kerim’in usta hattatlar tarafından kaleme alınan seçkin nüshalarına kadar birçok kıymetli eser ziyaretçilerle buluşurken, sergi katılımcılara manevi bir yolculuk sunuyor. Festival kapsamında ayrıca “Yaşayan Miras Bursa Sergisi”, “Albayrak Hat Sergisi” ve ASELSAN’ın “İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu” sergisi de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.