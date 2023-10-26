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Külliye'de gülümseten hediyeleşme!

2023-10-26 22:05:26
Külliye'de gülümseten hediyeleşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

#1
Foto - Külliye'de gülümseten hediyeleşme!

Sonrasında Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a, Kangal cinsi köpek hediye etti.

#2
Foto - Külliye'de gülümseten hediyeleşme!

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Alabay cinsi köpek hediye etti.

#3
Foto - Külliye'de gülümseten hediyeleşme!

Külliye'deki hediyeleşme anları gülümsetti.

#4
Foto - Külliye'de gülümseten hediyeleşme!

İşte o anlar..

#5
Foto - Külliye'de gülümseten hediyeleşme!

İşte o anlar..

#6
Foto - Külliye'de gülümseten hediyeleşme!

İşte o anlar..

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