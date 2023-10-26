2023-10-26 22:05:26 Külliye'de gülümseten hediyeleşme!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Sonrasında Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a, Kangal cinsi köpek hediye etti.
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Alabay cinsi köpek hediye etti.
Külliye'deki hediyeleşme anları gülümsetti.
İşte o anlar..
İşte o anlar..
İşte o anlar..
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