  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siiirt'te tesadüfen bulundu: Tam 400 milyon yıllık! Batı'ya Şeriat resti çeken İslam ülkesi Rusya ile masaya oturdu! Dengeleri sarsan askeri anlaşma Kulisleri allak bullak eden iddia: CHP’de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu Dünyanın en pahalı ülkesi belli oldu! İsviçre'yi tahtından indirdi! Ajanslar son dakika koduyla servis ediyor! Karadeniz’de Türk gemisi vuruldu Tapu sahiplerine bakanlıktan son dakika uyarısı! Sadece 15 gün süreniz var, istenen belge zorunlu oldu Yeryüzündeki doğa harikası: Nemrut Krateri'nde iki mevsim bir arada Cezası 20 bin liraya yükseldi: Direksiyon başında bunu yapan hapı yuttu EYT bekleyen yüz binlerce kişiye bayram müjdesi! En üst yargı makamından tarihi erken emeklilik kararı Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Siyaset
8
Yeniakit Publisher
Kulisleri allak bullak eden iddia: CHP’de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kulisleri allak bullak eden iddia: CHP’de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan kriz sürerken, Mansur Yavaş’ın süreçte geri planda kalması tartışma yarattı. Yavaş’ın genel merkeze gitmemesi ve daha düşük profilde hareket etmesi parti içinde eleştirilirken, bu tutumun Özgür Özel’le birlikte alınan ortak bir karar olduğu iddia edildi. Kulislere göre Yavaş’ın olası cumhurbaşkanlığı süreci düşünülerek yıpratılmasının önüne geçilmek istendiği konuşuluyor.

1
#1
Foto - Kulisleri allak bullak eden iddia: CHP’de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu

CHP’de kurultaya ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan siyasi kriz büyüyerek devam ediyor. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasındaki gerilim sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın süreç boyunca daha geri planda kalması dikkat çekiyor.

#2
Foto - Kulisleri allak bullak eden iddia: CHP’de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu

Parti kulislerinde son günlerde en çok konuşulan başlıklardan biri de Yavaş’ın neden açık şekilde sürecin merkezine dahil olmadığı oldu. CHP’de yaşanan kriz sırasında bazı partililer, Mansur Yavaş’ın CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gelişmelere doğrudan dahil olmamasını eleştirdi. Özellikle Özgür Özel’e destek veren bazı isimler, Yavaş’ın daha görünür olması gerektiğini savundu.

#3
Foto - Kulisleri allak bullak eden iddia: CHP’de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu

“Genel merkeze neden gitmedi?”, “Neden direnişin içinde yer almadı?” şeklindeki yorumlar parti tabanında da tartışmaya yol açtı. TGRT’de yayınlanan bir programda konuşan gazeteci Can Özçelik ise dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. Özçelik, Mansur Yavaş’ın süreçte geri planda kalmasının bilinçli bir tercih olduğunu öne sürdü.

#4
Foto - Kulisleri allak bullak eden iddia: CHP’de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu

Özçelik, “Genel merkeze gitmemek, Meclis’e gitmek, döndüğünde neden genel merkeze gelmedi, neden direnişin içinde olmadı eleştirileri vardı. Bunların hepsi Özgür Özel’in bilgisi dahilinde Mansur Yavaş’la birlikte karar verildi” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Kulisleri allak bullak eden iddia: CHP’de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu

Özçelik açıklamasının devamında, CHP yönetiminin Mansur Yavaş’ı olası cumhurbaşkanlığı süreci açısından korumaya çalıştığını iddia etti. “Mansur Yavaş’ın çok yıpratılmasını istemiyor. Çünkü güçlü bir aday, kazanabilecek bir aday” diyen Özçelik’in sözleri siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

#6
Foto - Kulisleri allak bullak eden iddia: CHP’de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu

CHP’de son günlerde peş peşe yaşanan gelişmeler parti içindeki ayrışmayı daha görünür hale getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun PM toplantısını ertelemesi, TBMM’de Özgür Özel’e yakın isimlerin ayrı bayramlaşma programı düzenlemesi ve milletvekilleri arasında yaşanan WhatsApp krizi partide tansiyonu yükseltti. Bu süreçte Mansur Yavaş’ın daha temkinli bir siyasi pozisyon alması dikkat çekiyor.

#7
Foto - Kulisleri allak bullak eden iddia: CHP’de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu

CHP kulislerinde şimdi gözler Mansur Yavaş’ın önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalara çevrildi. Parti içindeki güç mücadelesinde nasıl bir pozisyon alacağı merak edilen Yavaş’ın özellikle olası seçim senaryolarında kritik rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziyaretci

Koyunun olmadigi yerde keçi kendini çelebi zannedermis mansurda öyle görüyoruz ankaranin halini
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Şaşırdık mı? Kızıl Soros'a ödül
Gündem

Şaşırdık mı? Kızıl Soros'a ödül

İsveç merkezli Gilel Storch Ödülü, halkın oylarıyla seçilen dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hü..
Özgür Özel için TOMA'ya zarar veren şahıs İmam Hatip Müdür Yardımcısı çıktı!
Gündem

Özgür Özel için TOMA'ya zarar veren şahıs İmam Hatip Müdür Yardımcısı çıktı!

İzmir'de Özgür Özel'e destek eylemi sırasında TOMA'nın üzerine çıkarak araca zarar veren Deniz Yolçu tutuklandı. Şahsın, İstanbul'da bir kız..
Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş! Çatışmaya hazırlanıyorlar
Dünya

Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş! Çatışmaya hazırlanıyorlar

Yunan savaş uçakları, Türkiye kıyılarına 2 kilometre, Yunan ana karasına 580 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nda alçak uçuş yaptı. Ül..
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na rest
Gündem

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na rest

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa etmeyeceğini ve grup başkanlığından ayrılma niyeti olmadığını açıkladı.
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! İşte gündeme bomba gibi düşen o isimler
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! İşte gündeme bomba gibi düşen o isimler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı netleşti. İşte gündeme bomba gibi düşen o isimler...
İran ateşkes kararını ilan etti
Dünya

İran ateşkes kararını ilan etti

İran basını, Amerika Birleşik Devletleri ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23