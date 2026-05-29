Kulisleri allak bullak eden iddia: CHP’de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu
CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan kriz sürerken, Mansur Yavaş’ın süreçte geri planda kalması tartışma yarattı. Yavaş’ın genel merkeze gitmemesi ve daha düşük profilde hareket etmesi parti içinde eleştirilirken, bu tutumun Özgür Özel’le birlikte alınan ortak bir karar olduğu iddia edildi. Kulislere göre Yavaş’ın olası cumhurbaşkanlığı süreci düşünülerek yıpratılmasının önüne geçilmek istendiği konuşuluyor.