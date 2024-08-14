Kulaklarınıza küpe olacak bilgiler! İşte sahteyi gerçek altından ayırmanın püf noktaları

Sahte altının görünümüne oranla daha hafif olduğuna dikkat çeken sarraf Ahmet Güney, altın alımında bilindik ve sürekliliği olan iş yerlerinden alışveriş yapılmasının önemine dikkat çekerek, “Yaz aylarındayız ve günümüzde düğünlerin sayısı oldukça artmış durumda. Düğünlerde insanlar dostlarına takılar takıyorlar ve bu dönemde evlenecek çiftler ile vatandaşlarımız kalpazanların hedefi oluyorlar. Vatandaşlarımızın kalpazanlar yüzünden mağdur olmaması için sahte altını, gerçek altınla ayrıştıran özelliklerden bahsetmek istiyorum. Burada elinize aldığınız sahte altın elinize aldığınız ağırlığıyla hafif gelecektir. Altını elinize aldığında daha kıvamında ve daha tok ağırlıkta olduğunu hissettirecektir kendini. Kalpazanların bu şekilde mağduriyet yaşatmaması için bizim tavsiyemiz; genellikle bilindik, sizlere güven veren ve sürekli alışveriş yaptığınız sarrafları tercih ederek süreci ilerletmeniz. Bu şekilde mücevherat ürünlerini satın almak sizin faydanıza olacaktır” dedi.