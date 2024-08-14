Kulaklarınıza küpe olacak bilgiler! İşte sahteyi gerçek altından ayırmanın püf noktaları

Düğün sonrası yeni evli çiftlerin sahte altın ve düşük ayarlı altın karşısında hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Güney, tedarikçi firmaların da denetlenmesinin önem arz ettiğini belirterek, “Takıları takmanız halinde de üzerinize isminizi yazmanız bir aksilik olması durumunda kuyumcunuza ulaşarak mağduriyetin giderilmesi sağlanabilir. Düğünlerde insanlar heyecanla takıları alıyorlar, avuçları altınla doluyor. Kuyumcuya gelip, nakde çevirmek istediklerinde altının sahte olduğuyla veya düşük ayarlı olduğuyla karşılaşıyorlar. Burada insanlar sahte altın konusunda hayal kırıklığı yaşıyorlar. Burada hayal kırıklığını gidermek için doğru hamleler yapmak lazım. Başında önlemini alıp o şekilde ilerlemek lazım. Biz bu süreçte elimizden geldiğince tedarikçi firmalarımızı da denetliyoruz. Biz bu süreci doğru yönetip misafirlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız mağdur olurlarsa bize tekrar müracaatlarında biz çok mahcup oluruz. Bu mahcubiyete gerek görmeksizin biz kendimizi garantiye alarak müşterimize hizmetimizi vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.