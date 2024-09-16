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Küçük diye alınmayan patatesleri bedava dağıttı
Tarım
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Küçük diye alınmayan patatesleri bedava dağıttı

2024-09-16 22:09:49
Küçük diye alınmayan patatesleri bedava dağıttı

Çorum'da tüccarların küçük diye almadığı patatesler üretici tarafından ücretsiz olarak dağıtıldı.

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Foto - Küçük diye alınmayan patatesleri bedava dağıttı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir çiftçi, küçük olduğu için satamadığı patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı. İlçede çiftçilik yapan Mahmut Tonbul, Alaca-Zile kara yolu kenarındaki 10 dönümlük arazisinde hasat ettiği patatesi satışa çıkardı. Anlaşma sağladığı bir tüccarın iri olan patatesleri seçip, küçük ebattaki patatesleri almamasına tepki gösteren Tonbul, ilçe merkezi ve civar köylere haber göndererek, isteyenlerin tarlaya gelip patatesleri ücretsiz alabileceğini bildirdi.

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Foto - Küçük diye alınmayan patatesleri bedava dağıttı

Bunun üzerine vatandaşlar tarlaya gelerek, patatesleri toplamaya başladı. Tonbul ortalama bir yumurtanın 2 katı büyüklüğündeki patatesin, bu yıl tüccar tarafından satın alınmadığını söyledi. Tüccarın tarladan patatesi ortalama 4 liradan satın aldığını belirten Tonbul, "Geçen yıl biraz daha iyiydi. Bu sene de verim iyi ama maliyetler yüksek. Tüccar patatesin yarısını alıyor, yarısını yerde bırakıyor." dedi.

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Foto - Küçük diye alınmayan patatesleri bedava dağıttı

Çiftçinin, bu yıl kazanamaması nedeniyle gelecek yıl patates ekemeyeceğini dile getiren Tonbul, "Tarlada kalan patatesi halkımıza dağıtıyoruz, halkımız tüketiyor ama biz de yaptığımız masrafın karşılığını almak istiyoruz." diye konuştu. Tüccarın tarladan boyutu nedeniyle almadığı patatesin manavda 12 liraya satıldığını ifade eden Tonbul, bu nedenle tarlada kalan patatesi vatandaşlarla paylaşmak istediğini sözlerine ekledi.

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