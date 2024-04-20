  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
Kübra Par yediği kazığı anlattı: Şoku yaşadım

2024-04-20 14:57:28
Kübra Par yediği kazığı anlattı: Şoku yaşadım

Fahiş fiyatlar nedeniyle kafe, restoran ve lokantalara boykot kampanyasına destek çıkan gazeteci Kübra Par, iki gün önce Bakırköy sahilde gittiği bir kebapçıda nasıl kazıklandığını yazdı.

1
#1
Foto - Kübra Par yediği kazığı anlattı: Şoku yaşadım

Kafe, restoran ve lokantalardaki fahiş fiyatlara isyan başladı. Sosyal medyada 20-21 Nisan tarihlerinde restoranlara gitmeyerek #fahişyemeğeboykot kampanyası başlatıldı.

#2
Foto - Kübra Par yediği kazığı anlattı: Şoku yaşadım

Bir anda büyüyen boykot hareketine destek çıkan isimlerden biri de gazeteci Kübra Par oldu.

#3
Foto - Kübra Par yediği kazığı anlattı: Şoku yaşadım

Sosyal medya hesasından paylaşımda bulunan Par, iki gün önce Bakırköy sahilde girdiği kebapçıda et dürümün tanesine 600 lira ödediğini yazdı.

#4
Foto - Kübra Par yediği kazığı anlattı: Şoku yaşadım

Küçük bir şok yaşadığını belirten Par, "Ertesi gün Zorlu’da bir şef restoranında porsiyonların 300-400 civarı olduğunu görünce dürümden nasıl kazıklandığımı anladım." dedi.

#5
Foto - Kübra Par yediği kazığı anlattı: Şoku yaşadım

İşte Par'ın gündem olan paylaşımı:

#6
Foto - Kübra Par yediği kazığı anlattı: Şoku yaşadım

İki gün önce Bakırköy sahilde yıllardır bildiğim ama gitmediğim bir kebapçıya girdim. Self servise çevirmişler, içerisi dökülüyordu, çok eski ve bakımsızdı. Acelem vardı, et döner dürüm istedim tanesine 600 küsür lira aldılar, küçük bir şok yaşadım, bu kadar olmuş mu ya dedim içimden. Fakat neyin ne kadar olduğunu takip edemediğimiz için ödeyip çıktım. Kıymadan yapılmış büfe işi çok vasat bir dönerdi, sadece hazır patates kızartması koymuşlardı. Ertesi gün Zorlu’da bir şef restoranında porsiyonların 300-400 civarı olduğunu görünce dürümden nasıl kazıklandığımı anladım. Restoranları boykot kampanyasını ben de destekliyorum. Gerçekten de sorun enflasyondan çok, aptal yerine konmamız! #fahisyemeğeBOYKOT @iriscibre

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘İnce’ kumpasa ballı koltuk
Gündem

‘İnce’ kumpasa ballı koltuk

Kent uzlaşısı adı altında PKK’nın siyasi uzantısı DEM’le kirli ittifak yaparak belediyeleri ele geçiren CHP’de akraba saltanatı tam gaz sürü..
Tarihi gelişme! Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını dünyaya duyurdular
Gündem

Tarihi gelişme! Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını dünyaya duyurdular

Karayipler'de bulunan ada ülkesi Barbados, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıkladı.
DEM Partililer, Başkan Erdoğan ve Mustafa Kemal'e küfretmişlerdi... Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi!
Gündem

DEM Partililer, Başkan Erdoğan ve Mustafa Kemal'e küfretmişlerdi... Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Partililerin Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mustafa Kemal'e küfretmeli hakkında açık..
Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde ‘Sadece 4 mü sanıyorsunuz? Az kaldı, az...’
Gündem

Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde ‘Sadece 4 mü sanıyorsunuz? Az kaldı, az...’

Günlerdir gündemi çalkalayan Metin Akpınar, Uğur Dündar ve gayrimeşru kızı Duygu Nebioğlu’nun annesinin dahil olduğu ahlaksızlıkta yeni perd..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı görevden alma ve atamalar gerçekleştirdi.
Adnan Oktar için para toplayıp örgüte finans sağlıyorlar!
Aktüel

Adnan Oktar için para toplayıp örgüte finans sağlıyorlar!

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyelerinin sosyal medyada hâlâ aktif olması tartışmaya neden oldu. Örgüt davasındaki mağdurların avukatları a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23