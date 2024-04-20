Kübra Par yediği kazığı anlattı: Şoku yaşadım

İki gün önce Bakırköy sahilde yıllardır bildiğim ama gitmediğim bir kebapçıya girdim. Self servise çevirmişler, içerisi dökülüyordu, çok eski ve bakımsızdı. Acelem vardı, et döner dürüm istedim tanesine 600 küsür lira aldılar, küçük bir şok yaşadım, bu kadar olmuş mu ya dedim içimden. Fakat neyin ne kadar olduğunu takip edemediğimiz için ödeyip çıktım. Kıymadan yapılmış büfe işi çok vasat bir dönerdi, sadece hazır patates kızartması koymuşlardı. Ertesi gün Zorlu’da bir şef restoranında porsiyonların 300-400 civarı olduğunu görünce dürümden nasıl kazıklandığımı anladım. Restoranları boykot kampanyasını ben de destekliyorum. Gerçekten de sorun enflasyondan çok, aptal yerine konmamız! #fahisyemeğeBOYKOT @iriscibre