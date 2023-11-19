Kuantum evreninde maddenin yeni bir hali keşfedildi

Maddenin bu yeni hali fazlasıyla ilgi çekici yeni özellikleri açığa çıkardı. Mesela, elektronlar mutlak sıfır derecede öngörülebilir bir düzen içinde ve değişmez bir dönüş istikametinde sabitlenir ve öteki parçacıklar ya da manyetik alanların müdahalesine maruz kalmaz. Bu istikrarlı durum, kuantum seviyesindeki dijital depolama sistemlerinde yeni uygulamaların önünü açabilir. Buna ek olarak, bir elektrona etki eden dış parçacıklar, görece uzun menzilli kuantum dolanıklık yardımıyla sistemde bulunan bütün elektronları etkileyebilir. Bu, bir beyaz topu bir grup bilardo topuna ve tepki olarak aynı yönde hareket eden bütün toplara çarptırmaya benzer ve neticede çeşitli yararlar sağlayabilecek bir diğer keşif olur.