Kredi borçları erteleniyor mu? sorusunu binlerce esnaf tarafından sorgulanmakta. Çin’den dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınından ülkemizde etkilendi. Türkiye etkili önlemler sayesinde salgını en az kayıpla atlatmayı başardı. Hükümet ekonomik destek paketleri açıklayarak vatandaşa destek olmaya devam ediyor. Yüzleri güldüren son gelişme ise kredi borçları konusunda. Peki kredi borçları ertelendi mi son dakika kredi borçları uzatıldı mı?