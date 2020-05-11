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Ekonomi
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Kredi borçları ertelendi mi son dakika kredi borçları uzatıldı mı?

2020-05-11 09:32:51
Kredi borçları ertelendi mi son dakika kredi borçları uzatıldı mı?

Kredi borçları erteleniyor mu? sorusunu binlerce esnaf tarafından sorgulanmakta. Çin’den dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınından ülkemizde etkilendi. Türkiye etkili önlemler sayesinde salgını en az kayıpla atlatmayı başardı. Hükümet ekonomik destek paketleri açıklayarak vatandaşa destek olmaya devam ediyor. Yüzleri güldüren son gelişme ise kredi borçları konusunda. Peki kredi borçları ertelendi mi son dakika kredi borçları uzatıldı mı?

#1
Foto - Kredi borçları uzatıldı mı? İşte kredi borçları erteleme haberinin detayları. Resmi Gazete'de çok önemli bir karar yayımlandı.

Kredi borçları uzatıldı mı? İşte kredi borçları erteleme haberinin detayları. Resmi Gazete'de çok önemli bir karar yayımlandı.

#2
Foto - Buna göre korona virüsü salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelenecek.

Buna göre korona virüsü salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelenecek.

#3
Foto - Kamuilanları sitesinde yer alan habere göre, koronavirüsü salgını nedeniyle iş yerleri zarar gören Türkiye genelinde bulunan esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarların kullandığı düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kamuilanları sitesinde yer alan habere göre, koronavirüsü salgını nedeniyle iş yerleri zarar gören Türkiye genelinde bulunan esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarların kullandığı düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

#4
Foto - Söz konusu karara göre, korona virüs salgını nedeniyle işleri ve ya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan,

Söz konusu karara göre, korona virüs salgını nedeniyle işleri ve ya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan,

#5
Foto - 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.

31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.

#6
Foto - Kararda, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler öteleneceği ve karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan taahhüt alınacak.

Kararda, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler öteleneceği ve karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan taahhüt alınacak.

#7
Foto - Buna göre işverenler erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhüt verecek.

Buna göre işverenler erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhüt verecek.

#8
Foto - Personel çıkardığı tespit edilen işverenler ise erteleme kapsamından çıkartılacak.

Personel çıkardığı tespit edilen işverenler ise erteleme kapsamından çıkartılacak.

#9
Foto - Ayrıca borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde banka tarafından erteleme süresince de düşük faizli kredi açılabilecek ve erteleme kapsamında borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

Ayrıca borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde banka tarafından erteleme süresince de düşük faizli kredi açılabilecek ve erteleme kapsamında borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

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