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Köylüler turizme kazandırılmasını istiyor! 4 bin yıllık apartmanın geleceği tehlike altında

2024-07-04 19:19:07
Köylüler turizme kazandırılmasını istiyor! 4 bin yıllık apartmanın geleceği tehlike altında

Sivas'taki Tödürge köyünde bulunan 4 bin yıllık kaya mağaralarının yok olmadan turizme kazandırılması isteniyor.

#1
Foto - Köylüler turizme kazandırılmasını istiyor! 4 bin yıllık apartmanın geleceği tehlike altında

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde 4 bin yıllık geçmişi olduğu düşünülen oyma kaya mağaraları, apartman görünümü ile dikkat çekiyor.

#2
Foto - Köylüler turizme kazandırılmasını istiyor! 4 bin yıllık apartmanın geleceği tehlike altında

Kayaların oyulmasıyla yapılan ve 100'e yakın odanın bulunduğu tarih öncesi yerleşim yerinin barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor. 4 bin yıl öncesinden günümüze kalmayı başaran bu mağara çevresel etkilerle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

#3
Foto - Köylüler turizme kazandırılmasını istiyor! 4 bin yıllık apartmanın geleceği tehlike altında

Sürekli koparak düşen parçalarla gün gün eriyor. Köy sakinleri dünyada eşine az rastlanılabilecek bu yapının korunarak turizme kazandırılmasını istiyor.

#4
Foto - Köylüler turizme kazandırılmasını istiyor! 4 bin yıllık apartmanın geleceği tehlike altında

Mağara çevresinde ışıklandırma ve düzenleme yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayan köy sakinlerinden Osman Lafçı, “Bu mağaraların tarihinin dört bin yıla dayandığı ve daha öncesinden yerleşim yeri olduğu söyleniyor. Bazı vatandaşlarımızda gelip burada zaman geçiriyor. Bu alan turistler için de cazip hale geldi. Tarihi tam olarak nedir bilen yok. Köy halkı olarak bu alanın daha cazip hale getirilip mağaraların turizme kazandırılmasını istiyoruz. Mağaraların içi çok serin. Dışarısı kaç derece olursa olsun insan üşüyor. Kış aylarında ise durum tam tersi. Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun mağaranın içinde sıcak bir hava oluyor. Ters bir orantı var. Burada yıllar önce bir çalışma olmuştu merdiven ve korumalık yapılmıştı. Fakat zamanla düşen kayalıklar neticesinde zarar görmüş kullanılmaz hale gelmiş. Buraya tekrar bir restorasyon yapılır ve etrafına ışıklandırılmalar yapılırsa çok iyi olur” şeklinde konuştu.

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