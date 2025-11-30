Altını tahtından edecek: Tarihi rekor seviyelerde!

ALTINLA PARALEL AMA DAHA GÜÇLÜ BİR RALLİ Gümüşteki güçlü seyir altının hareketiyle paralel ilerliyor ancak performans açısından çok daha önde. Altın bu yıl 4.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak güvenli liman talebiyle desteklenirken, gümüşün getirisi altını gölgede bıraktı. Uzmanlar, Fed'in beklenen faiz indiriminin her iki metalde de yükselişi desteklediğini, yatırımcı ilgisinin artarak devam ettiğini belirtiyor.