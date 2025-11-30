Haber Merkezi Giriş Tarihi: Altını tahtından edecek: Tarihi rekor seviyelerde!
Gümüşün ons fiyatı küresel piyasalarda tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Fiyatı yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 71 artan gümüş, aynı dönemde yüzde 54 yükselen altını geçerek yatırımcıların en çok konuştuğu emtia hâline geldi. Gümüş, altın gibi jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşırken endüstriyel alanda da kullanılıyor.
Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebi ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler olarak sıralanıyor.
Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl genelinde alış ağırlıklı bir seyir izledi. Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 56,9 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş, 2024 sonundan bu yana yüzde 95'in üzerinde değer kazandı.
ÜRETİM 10 YILDIR GERİLİYOR Dünya gümüş üretimi bir süredir istikrarlı şekilde düşüyor. Özellikle Orta ve Güney Amerika'da maden kapanmaları, rezerv tükenmesi ve altyapı sorunları üretimi aşağı çekiyor. Uzmanlar, bu daralmanın küresel arzı uzun süre baskı altında tutacağını belirtiyor.
ALTINLA PARALEL AMA DAHA GÜÇLÜ BİR RALLİ Gümüşteki güçlü seyir altının hareketiyle paralel ilerliyor ancak performans açısından çok daha önde. Altın bu yıl 4.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak güvenli liman talebiyle desteklenirken, gümüşün getirisi altını gölgede bıraktı. Uzmanlar, Fed'in beklenen faiz indiriminin her iki metalde de yükselişi desteklediğini, yatırımcı ilgisinin artarak devam ettiğini belirtiyor.
FİYATLAR TARİHİ ZİRVELERDE Gümüş ekim ortasında ons başına 54.47 dolar ile tarihî zirvesini gördü. Son 50 yılda yalnızca üç kez bu seviyelere yaklaşan gümüş, 2025'i rekorlarla kapatmaya hazırlanıyor. Rekor sonrası kısa bir düzeltme yaşanmasına rağmen metal yeniden yükselişe geçti. Uzmanlar, bu kez arz krizi ve yatırım talebi nedeniyle yüksek fiyatların kalıcı olabileceği görüşünde.
