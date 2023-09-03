  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Köy hayatını tercih etti! Her şeyi elinin tersiyle itti

2023-09-03 18:57:20
Köy hayatını tercih etti! Her şeyi elinin tersiyle itti

Şehrin stresi ve yoğunluğundan uzaklaşmak için Antalya'dan memleketi Zonguldak'taki köyüne dönen 24 yaşındaki Cemil Çetin, hayvancılıkla uğraşıyor.

#1
Foto - Köy hayatını tercih etti! Her şeyi elinin tersiyle itti

Antalya'nın Alanya ilçesinde turizm sektöründe çalışırken şehrin stresi ve yoğunluğundan uzaklaşmak için memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki köyüne dönen üniversite mezunu Cemil Çetin, hayvancılıkla geçimini sağlıyor.

#2
Foto - Köy hayatını tercih etti! Her şeyi elinin tersiyle itti

Ayşe ve Sabri Çetin çiftinin ilk çocuğu olarak Alanya'da dünyaya gelen Cemil Çetin (24), uzun yıllar anne ve babasının iş yoğunluğu nedeniyle çok sevdiği memleketi Enseköy'ü sık ziyaret etme imkanı bulamadı. Köy özlemini daha çok gidermek ve akrabalarına yakın olmak için üniversite tercihini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi'nden yana yapan Çetin, 4 yıl boyunca derslerinden artakalan zamanını köyünde geçirdi.

#3
Foto - Köy hayatını tercih etti! Her şeyi elinin tersiyle itti

Geçen yıl fakülteyi bitirmesinin ardından yeniden Alanya'ya dönen, İngilizce ve Rusça bilen Çetin, turizm sektöründe çalışarak rehberlik ve fotoğrafçılık yapmaya başladı.

#4
Foto - Köy hayatını tercih etti! Her şeyi elinin tersiyle itti

Zamanla şehrin stresinden ve yoğunluğundan sıkılarak köyüne yerleşmeye karar veren Çetin, durumu ailesiyle paylaştı. Ailesinin desteğini alarak bir ay önce köyüne dönen Çetin, burada akrabalarına ait 70 koyunun yanı sıra aracını satarak satın aldığı 50 keçiye bakıyor.

#5
Foto - Köy hayatını tercih etti! Her şeyi elinin tersiyle itti

Hayvan sayısını artırıp çiftlik kurmayı hedefleyen Çetin, AA muhabirine, hayvanları ve doğayı çok sevdiğini, akrabalarıyla bir arada olmayı tercih ettiği için bu yönde karar aldığını söyledi. Anne ve babasının iş yoğunluğu nedeniyle müsait oldukları sürece köye gelebildiğini, bu durumun kendisini üzdüğü dile getiren Çetin, köyde yaşama fikrini ailesini söylediğinde destek gördüğünü belirtti. Çetin, aldığı kararın her zaman arkasında durduğuna değinerek, "Sabah hayvanlarımla çıkıyorum, öğlene kadar onlarla doğada oluyorum. Akşamüstü tekrar çıkıp hava kararana kadar onları otlatıyorum. Hayvan sayımı çoğaltmayı düşünüyorum. İnşallah kısmet olursa bir çiftlik kurmayı, önümüzdeki yıllarda bu işi ilerletmeyi düşünüyorum." dedi.

#6
Foto - Köy hayatını tercih etti! Her şeyi elinin tersiyle itti

Dede mesleği olduğu için işe yatkınlığının olduğunu ifade eden Çetin, "Bu hayvanlarımız bizlere süt veriyor, et veriyor. Bizim onlara verdiğimizi bizlere misliyle geri veriyorlar. Şu an geçimimi hayvanlarımızdan sağlıyorum. Adaklık ve kurbanlık satarak geçimimizi sağlıyoruz. Başka da bir gelir kaynağımız yok." diye konuştu.

#7
Foto - Köy hayatını tercih etti! Her şeyi elinin tersiyle itti

Çetin, önemli olanın denemek olduğuna işaret ederek, Alanya'da turizm üzerine rehberlik ve fotoğrafçılık yaptığı sırada işini bırakıp köyüne geldiğini, insanın cesaretli olduğu sürece her işi yapabileceğini dile getirdi. Üretmenin, bir şeyler için emek vermenin insanın mutlu ettiğini vurgulayan Çetin, sözlerini şöyle tamamladı: "Kentten köye gelmek tercih meselesi; yabancı dil bilmek, üniversite mezunu olmak fark etmiyor. Bu tercihimden dolayı hiçbir pişmanlık duymuyorum. Ben burada mutluyum ve huzurluyum. Sevdiğim işi yapmaktan gurur duyuyorum."

Bu ne rahatlık böyle Ali Bey! Başkan Erdoğan Sabancı ziyaretinde...
Aktüel

Bu ne rahatlık böyle Ali Bey! Başkan Erdoğan Sabancı ziyaretinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başk..
En modern dev Rus tankı 1 düzüne üretti: İki yıl yok! Armata muharebe sahasına sessiz sedasız erken veda etti
Dünya

En modern dev Rus tankı 1 düzüne üretti: İki yıl yok! Armata muharebe sahasına sessiz sedasız erken veda etti

Rusya'nın en gelişmiş ve yeni ana muharebe tankı T-14 Armata, muharebe sahasında veda etti. 2Üretimi iki yıl ertelendi. Armata, Ukrayna-Rusy..
Bakın! Vali Davut'un sürpriz İstanbul kararı ile huzur geldi: İstanbullular hak etti! Valilik açıklaması
Yerel

Bakın! Vali Davut'un sürpriz İstanbul kararı ile huzur geldi: İstanbullular hak etti! Valilik açıklaması

İstanbul huzura odaklandı. Vali Davut Gül'ün, daha huzurlu bir İstanbul için verdiği karar sonucu asayiş olaylarını azaltmaya yoğunlaştığı ö..
Türkiye Voleybol Federasyonu hatasından dönmüyor!
Gündem

Türkiye Voleybol Federasyonu hatasından dönmüyor!

Üzerinde şanlı Türk bayrağının bulunduğu formayla ülkemizi Avrupa'da temsil eden sapkın Ebrar Karakurt'a tepkiler çığ gibi büyürken, Türkiye..
Fransa'dan Gabon kararı
Dünya

Fransa'dan Gabon kararı

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. Fransa Savunma Bakanı Sebast..
Mücahit Birinci milli takımdaki Ebrar tehdidine karşı uyardı!
Siyaset

Mücahit Birinci milli takımdaki Ebrar tehdidine karşı uyardı!

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt tartışması hakkında değerlendirmelerde bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23