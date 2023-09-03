Köy hayatını tercih etti! Her şeyi elinin tersiyle itti

Hayvan sayısını artırıp çiftlik kurmayı hedefleyen Çetin, AA muhabirine, hayvanları ve doğayı çok sevdiğini, akrabalarıyla bir arada olmayı tercih ettiği için bu yönde karar aldığını söyledi. Anne ve babasının iş yoğunluğu nedeniyle müsait oldukları sürece köye gelebildiğini, bu durumun kendisini üzdüğü dile getiren Çetin, köyde yaşama fikrini ailesini söylediğinde destek gördüğünü belirtti. Çetin, aldığı kararın her zaman arkasında durduğuna değinerek, "Sabah hayvanlarımla çıkıyorum, öğlene kadar onlarla doğada oluyorum. Akşamüstü tekrar çıkıp hava kararana kadar onları otlatıyorum. Hayvan sayımı çoğaltmayı düşünüyorum. İnşallah kısmet olursa bir çiftlik kurmayı, önümüzdeki yıllarda bu işi ilerletmeyi düşünüyorum." dedi.