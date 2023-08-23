Köy evlerinin inşası devam ediyor

Samsun'dan 16 arkadaşı ile birlikte depremzedelere köy evleri yapmak için Kilis’e geldiklerini aktaran inşaat ustası Onur Aşır, "Usta olarak ailemden çok uzak bir yere gelerek depremzede kardeşlerimize köy evleri yapmaya geldik. 4 yaşında bir kızım var ve onu çok özledim. Özlemimizi sadece telefonla konuşarak giderebiliyoruz. Önceliğimiz afetzedeler’’ dedi.