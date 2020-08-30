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Koronavirüsten sonra Çin sonunda bunu da yaptı!Bu sefer dünyayı yok edecekler

2020-08-30 07:50:43
Koronavirüsten sonra Çin sonunda bunu da yaptı!Bu sefer dünyayı yok edecekler

Dünyada yüz binlerce cana alan koronavirüsü (Kovid-19) salgını ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde patlak vermişti. Bununla birlikte Çin'de koronavirüsüne karşı aşı çalışmaları yapılıyor. Çin'de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği Covid-19 aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı belirtildi. Diğer yandan bilim dünyasından Çin hakkında ilginç bir açıklama daha geldi. Bilim insanları ülkede bulunan Three Gorges Dam isimli barajın Dünya'nın dönüş hızını yavaşlattığını duyurdu. Türkçe ismi Üç Boğaz Barajı olarak bilinen Three Gorges Dam, Çin'de yer alan Yangtze nehri üzerine kuruldu.

#1
Foto - 1919 yılında tartışılmaya başlanan barajın ilk tasarımları 1950'lerde ortaya çıktı, izinleri 1970'te verildi ve yapımına 1994 yılında başlandı.

1919 yılında tartışılmaya başlanan barajın ilk tasarımları 1950'lerde ortaya çıktı, izinleri 1970'te verildi ve yapımına 1994 yılında başlandı.

#2
Foto - Barajın inşası 2009 yılında tamamlandı.

Barajın inşası 2009 yılında tamamlandı.

#3
Foto - 2014 yılı itibariyle devasa jenaratörlerinin tamamı devreye alındı ve yıllık 84,700 gwh elektrik üretmeye başladı.

2014 yılı itibariyle devasa jenaratörlerinin tamamı devreye alındı ve yıllık 84,700 gwh elektrik üretmeye başladı.

#4
Foto - Türkiye'nin yıllık elektrik tüketimi 196,000 gwh, yani bu baraj tek başına ülkemizin ihtiyacının nerdeyse yarısını karşılayabiliyor.

Türkiye'nin yıllık elektrik tüketimi 196,000 gwh, yani bu baraj tek başına ülkemizin ihtiyacının nerdeyse yarısını karşılayabiliyor.

#5
Foto - Baraj gölünün derinliği 180 metre ve İsviçre büyüklüğünde bir yer kaplıyor.

Baraj gölünün derinliği 180 metre ve İsviçre büyüklüğünde bir yer kaplıyor.

#6
Foto - Yapımında yarım milyon ton çelik kullanılan baraj Çin hükümetine 66 milyar dolara mal oldu.

Yapımında yarım milyon ton çelik kullanılan baraj Çin hükümetine 66 milyar dolara mal oldu.

#7
Foto - Gölünde 42 milyar ton su biriken barajın dünyanın dönüş hızını değiştirdiği belirtiliyor.

Gölünde 42 milyar ton su biriken barajın dünyanın dönüş hızını değiştirdiği belirtiliyor.

#8
Foto - Deniz seviyesinden 175 metre yüksekte 42 milyar ton kg ağırlığında biriken su, Dünyanın momentini artırıyor.

Deniz seviyesinden 175 metre yüksekte 42 milyar ton kg ağırlığında biriken su, Dünyanın momentini artırıyor.

#9
Foto - NASA bilim insanları bu barajın tam dolu haliyle, dünyanın dönüş hızında günlük 0.06 mikro saniyelik bir yavaşlama yaptığını belirtti.

NASA bilim insanları bu barajın tam dolu haliyle, dünyanın dönüş hızında günlük 0.06 mikro saniyelik bir yavaşlama yaptığını belirtti.

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