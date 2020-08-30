Koronavirüsten sonra Çin sonunda bunu da yaptı!Bu sefer dünyayı yok edecekler

Dünyada yüz binlerce cana alan koronavirüsü (Kovid-19) salgını ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde patlak vermişti. Bununla birlikte Çin'de koronavirüsüne karşı aşı çalışmaları yapılıyor. Çin'de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği Covid-19 aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı belirtildi. Diğer yandan bilim dünyasından Çin hakkında ilginç bir açıklama daha geldi. Bilim insanları ülkede bulunan Three Gorges Dam isimli barajın Dünya'nın dönüş hızını yavaşlattığını duyurdu. Türkçe ismi Üç Boğaz Barajı olarak bilinen Three Gorges Dam, Çin'de yer alan Yangtze nehri üzerine kuruldu.