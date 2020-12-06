Koronavirüs derken... Bir salgınla daha sarsıldılar!

Tesise 10 kilometre mesafede bulunan diğer çiftliklere de tedbir amacıyla bölge dışına tavuk ve yumurta sevkiyatı kısıtlaması getirildi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli de Nara Valiliği'nin talebi üzerine çalışmalara katılmak üzere bölgeye sevk edildi. Japonya’da Ocak 2018'den bu yana ilk kez 5 Kasım'da Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakalarının yaşandığı belirtilmişti. Kagawa ile birlikte Hyogo, Fukuoka ve Miyazaki'de etki gösteren salgın toplamda 15 tavuk çiftliğine sıçrarken, on binlerce tavuk telef olmuştu. Son gelişmeyle birlikte bu yıl ülkede tespit edilen toplu kuş gribi vakalarının sayısı 16'ya yükselmiş oldu.