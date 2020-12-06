2020-12-06 11:39:15 Koronavirüs derken... Bir salgınla daha sarsıldılar!
Dünya koronavirüs ile boğuşurken Asya ülkesinde yeni bir salgın patlak verdi.
Dünya koronavirüs ile boğuşurken Asya ülkesinde yeni bir salgın patlak verdi.
Koronavirüs kabusu hız kesmeden yayılmaya devam ederken, dünyanın dört bir yanından dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. Öte yandan dünyanın mücadele ettiği tek salgın koronavirüs de değil. İşte detaylar...
Koronavirüs vaka sayısı 66 milyon 500 bini aşarken, vaka sayısı ABD'de 15 milyona dayandı. Ülkede 14 milyon 781 bin kişi virüs nedeniyle hastalanırken, günlük ölü sayıları korkunç bir noktaya ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı, 24 saatte 2 bin 708 artarak 285 bin 738'e yükseldi.
Vakalar Hindistan'da 9 milyon 609 bine, Brezilya'da 6 milyon 534 bine ve Rusya'da 2 milyon 431 bine yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 530 bini geçti.
Japonya'da ise toplu kuş gribi vakalarının 2018 yılından sonra tekrar görülmesinin ardından salgın farklı eyaletlere yayılmaya devam ediyor.
Son olarak Nara eyaletinin Gojo şehrindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgını tespit edildi. Bu gelişmenin ardından Japon ordusu harekete geçti.
Daha önce Kagawa, Miyazaki, Hyogo ve Fukuoka'da doğrulanan 15 toplu vakanın ardından Nara'daki salgın nedeniyle yaklaşık 83 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. Salgının, söz konusu tesiste dün çok sayıda tavuk ölümünün yaşanması üzerine yapılan testler sonucu fark edildiği öğrenildi.
Tesise 10 kilometre mesafede bulunan diğer çiftliklere de tedbir amacıyla bölge dışına tavuk ve yumurta sevkiyatı kısıtlaması getirildi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli de Nara Valiliği'nin talebi üzerine çalışmalara katılmak üzere bölgeye sevk edildi. Japonya’da Ocak 2018'den bu yana ilk kez 5 Kasım'da Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakalarının yaşandığı belirtilmişti. Kagawa ile birlikte Hyogo, Fukuoka ve Miyazaki'de etki gösteren salgın toplamda 15 tavuk çiftliğine sıçrarken, on binlerce tavuk telef olmuştu. Son gelişmeyle birlikte bu yıl ülkede tespit edilen toplu kuş gribi vakalarının sayısı 16'ya yükselmiş oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23