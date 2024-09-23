Korkunç olay! Freni boşalan tır araçların arasına daldı

Yaşanan kaza çevredeki diğer araçların trafik kameralarına yansırken, yüklü olduğu öğrenilen tırın önce trafikteki diğer araçlara çarptığı ve daha sonra yan yola manevra yaparak durabildiği görüldü. Kaza sonrası hasar gören 16 araç ve tır, otoyolun uzun süre kapanmasına ve kilometrelerce trafiğe neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.