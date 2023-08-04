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Korkunç kaza! Ölüler var

2023-08-04 07:47:45
Korkunç kaza! Ölüler var

Kaza, Antakya çevreyolu Serinyol Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

#1
Foto - Korkunç kaza! Ölüler var

Antakya ilçe merkezine seyir halinde olan 07 BFT 665 plakalı otomobil, önce park halindeki tıra çarptı ardından takla attı.

#2
Foto - Korkunç kaza! Ölüler var

Otomobil, başka bir tıra çarparak durabildi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Korkunç kaza! Ölüler var

Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan şahısları sıkıştıkları yerden çıkardılar. İlk belirlemelere göre kazada; 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

#4
Foto - Korkunç kaza! Ölüler var

Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayatını kaydeden vatandaşların cansız bedenleri morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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