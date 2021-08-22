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Konya’da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

2021-08-22 07:03:16
Konya’da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

#1
Foto - Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 DT 224 plakalı otomobil, Sancak Mahallesi Şafak Caddesi'nde refüjdeki ağaçlara çarparak karşı yola devrildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 DT 224 plakalı otomobil, Sancak Mahallesi Şafak Caddesi'nde refüjdeki ağaçlara çarparak karşı yola devrildi.

#2
Foto - Kazada Merter Koyucu (22), Aybüke Ece (19) ve Hazar Yazar (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada Merter Koyucu (22), Aybüke Ece (19) ve Hazar Yazar (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

#3
Foto - Ağır yaralanan 1 kişi ise Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan 1 kişi ise Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#4
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#5
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#6
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

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