Konut abonelerinin yüzde 12'si etkilenecek Kademeli tarife nasıl olacak
AA Giriş Tarihi:

Konut abonelerinin yüzde 12'si etkilenecek Kademeli tarife nasıl olacak

Doğal gazda desteklerin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla konut abonelerine yönelik kademeli tarife uygulaması hayata geçirildi. Uygulama kapsamında her il için belirlenen tüketim limitine kadar daha yüksek, bu limitin aşılması halinde ise daha düşük oranlı destek sağlanacak. Yeni düzenlemeyle konut abonelerinin yaklaşık yüzde 12'sinin uygulamadan etkileneceği öngörülüyor. Bu abonelerin, konutlarda tüketilen toplam doğal gazın yaklaşık yüzde 36'sını kullandığı hesaplanıyor.

1- "Doğal gazda kademeli tarife" uygulaması nedir? Konutlarda kademeli fiyat uygulaması, her bir il için aylık bazda belirlenen ortalama tüketim limitine kadarki doğal gaz tüketim miktarları için halihazırda uygulanan destek uygulamasının devam edeceği, belirlenen tüketim limitinin aşılması durumunda ise daha düşük oranda destekleme yapılacağı bir uygulamadır.

2- Doğal gazda neden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyulmuştur? Mevcut durumda tüm aboneler aynı oranda destekleniyor. Ancak yüksek gelir düzeyine sahip abonelerin daha düşük oranlarda desteklenmesinin daha adil bir yaklaşım olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle de devlet desteğinin daha adil paylaşılmasını sağlamak amacıyla konutlarda kademeli fiyat uygulamasına geçiliyor.

3- Düzenleme sadece konutlar için mi geçerli olacak, yoksa sanayi kuruluşları ve ticarethaneleri de kapsayacak mı? Düzenleme yalnızca konutlar için geçerli olacak, sanayi kuruluşları ve ticarethaneler kapsam dışında kalacak.

4- Yeni uygulamada kriterler nelerdir? Konutlarda kademeli fiyat uygulamasında, il ve ay bazlı olarak son 5 yılın doğal gaz tüketim miktarları esas alınarak abone başına aylık tüketim ortalamaları belirlenecek. Ardından her il için aylık tüketim ortalamalarının yüzde 75 fazlası olacak şekilde aylık tüketim limitleri belirlenecek ve fiili tüketimin belirlenen aylık tüketim limitinin altında kalması durumunda, tüketime devlet desteğinin daha fazla olduğu fiyat uygulanacak. Fiili tüketimin belirlenen aylık limitin üzerinde olması durumunda ise tüketimin tamamına devlet desteğinin daha az olduğu fiyat uygulanacak.

5- Merkezi sistemle ısınan sitelerde uygulama nasıl olacak? Merkezi sistemle ısınan sitelerde aylık toplam tüketim hane sayısına bölünecek. Ortaya çıkan tüketim, ilin o ayki ortalama tüketiminin yüzde 75 üzerinde ise hanelere devlet desteğinin daha az olduğu tarife uygulanacak.

6- Yeni uygulamadan abonelerin ne kadarı etkilenecek? Yeni uygulamadan hanelerin yaklaşık yüzde 12'sinin etkileneceği öngörülüyor.

7- Yeni düzenleme ne zaman uygulanmaya başlanacak? Yeni uygulama, nisan itibarıyla devreye girdi.

8- Mevcut durumda toplam doğal gaz tüketiminin yüzde kaçını uygulamadan etkilenecek aboneler yapıyor? Uygulamadan etkileneceği öngörülen haneler, konutlarda tüketilen toplam doğal gazın yaklaşık yüzde 36'sını kullanıyor.

9- Uygulamadan istisna olacak bir kesim var mı? Şehit yakınları ve muharip/malul gaziler ile ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kursları, kademeli konut fiyatı uygulamasından muaf tutulacak.

10- Limitin üstünde tüketim yapan bir abone, tekrar devlet desteğinin tamamından nasıl faydalanacak? Herhangi bir ayda aylık tüketim limitinin üzerinde doğal gaz kullanarak devlet desteğinin daha düşük olduğu fiyatın uygulandığı bir abonenin, takip eden ayda doğal gaz tüketimi belirlenen limitin altına düşerse devlet desteğinin daha fazla olduğu fiyattan yararlanabilecek.

11- Yüksek tüketim nedeniyle düşük destekli tarifeye geçen ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının doğal gaz desteğinden yararlanabilir mi? Ödeme güçlüğü çeken mesken aboneleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak gerekli kriterleri sağlamaları durumunda doğal gaz desteğinden yararlanabilecek.

Üzeyir

Ben vatandaş olarak devletin vatandaşın vergileriyle vatandaşı elektirik ve doğal gazı destek göstererek şirketlere para aktarmasına karşıyım.Bunun çözümü Vatandaştan yüksek vergi alınmasın vatandaş ne kadar kullanılmışsa o kadarı fiyatıyla çarpılsın gerekirse tüketim vergisi alınmasın,o zaman herkes ne kadar tüketirse o kadar ödeme yapar fakat savurganlık yapanlardan savurganlık yapığının kadarının savurganlık vergisi olınsın.Devlet benim adıma çeşitli şirketlere v destek vermesin
