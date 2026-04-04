Konut abonelerinin yüzde 12'si etkilenecek Kademeli tarife nasıl olacak
Doğal gazda desteklerin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla konut abonelerine yönelik kademeli tarife uygulaması hayata geçirildi. Uygulama kapsamında her il için belirlenen tüketim limitine kadar daha yüksek, bu limitin aşılması halinde ise daha düşük oranlı destek sağlanacak. Yeni düzenlemeyle konut abonelerinin yaklaşık yüzde 12'sinin uygulamadan etkileneceği öngörülüyor. Bu abonelerin, konutlarda tüketilen toplam doğal gazın yaklaşık yüzde 36'sını kullandığı hesaplanıyor.