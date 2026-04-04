Artık kendisi bile inanmıyor: Trump yalan makinesi çıktı!

2) "HÜRMÜZ'Ü BAŞKALARI KORUYACAK" ÇIKIŞI Sözü: "Hürmüz'den biz petrol almıyoruz, Çin ve Hindistan alıyor. Onlar gidip yolu açsın, biz bedava jandarmalık yapmayacağız" dedi. Gerçek: Sahada operasyonu yöneten, 3 uçak gemisini bölgeye yığan ve maliyeti üstlenen yine Amerikan donanması oldu. Diğer ülkelerin "gelip yolu açmasını" beklemek yerine, kendisi yine o "dünya jandarmalığı" rolüne soyundu.