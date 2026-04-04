  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Artık kendisi bile inanmıyor: Trump yalan makinesi çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Artık kendisi bile inanmıyor: Trump yalan makinesi çıktı!

Trump'ın İran savaşını başlatmasından bu yana söylediği bütün yalanlar ortaya çıktı. Peki bütün dünyayı kandıran Trump hangi yalanları söyledi?

7
#1
Foto - Artık kendisi bile inanmıyor: Trump yalan makinesi çıktı!

KENDİ YALANLARINA İNANIYOR Donald Trump’ın "24 saatte bitiririm" vaadiyle fitilini ateşlediği İran operasyonu, 35. gününde hem sahada hem de diplomasi masasında büyük bir çıkmaza dönüştü. "Hürmüz’ü 48 saatte açacağız" ve "İran halkına zarar vermeyeceğiz" gibi iddialı sözlerin yerini, bugün Washington koridorlarında yükselen sessizlik ve stratejik geri adımlar almış durumda.

#2
Foto - Artık kendisi bile inanmıyor: Trump yalan makinesi çıktı!

İRAN ABD UÇAKLARINI AVLIYOR Askeri dengeler açısından en büyük şok ise "tek bir füze bile atamayacaklar" denilen İran’ın hava savunma direncinde yaşandı. Beyaz Saray’ın sarsılmaz hava hakimiyeti iddialarına rağmen, operasyon sürecinde ABD uçaklarının İran tarafından düşürülmesi, Trump’ın askeri teknoloji ve harekat süresine dair söylemlerini birer "seçim vaadi yalanına" dönüştürdü.

#3
Foto - Artık kendisi bile inanmıyor: Trump yalan makinesi çıktı!

İŞTE TRUMP'IN SON BİR AYDA SÖYLEDİĞİ BÜTÜN YALANLAR!

#4
Foto - Artık kendisi bile inanmıyor: Trump yalan makinesi çıktı!

1) 24 SAATTE BİTİRİRİM DEDİ 720 SAATİ GEÇTİ! Sözü: Seçimden beri "Ben koltuğa oturunca bu işler 24 saatte çözülür" diyordu. 24 Mart’ta Oval Ofis'te "Savaş kazanıldı, çok büyük kazanıyoruz" açıklamasını yaptı. Gerçek: Savaşın 35. günündeyiz. Trump’ın "bitti" dediği savaşta hala Amerikan askerleri hayatını kaybediyor (en son 13 ABD askerinin öldüğü raporlandı) ve operasyonun en az 2 hafta daha yoğunlaşarak süreceğini kendisi bizzat itiraf etti.

#5
Foto - Artık kendisi bile inanmıyor: Trump yalan makinesi çıktı!

2) "HÜRMÜZ'Ü BAŞKALARI KORUYACAK" ÇIKIŞI Sözü: "Hürmüz'den biz petrol almıyoruz, Çin ve Hindistan alıyor. Onlar gidip yolu açsın, biz bedava jandarmalık yapmayacağız" dedi. Gerçek: Sahada operasyonu yöneten, 3 uçak gemisini bölgeye yığan ve maliyeti üstlenen yine Amerikan donanması oldu. Diğer ülkelerin "gelip yolu açmasını" beklemek yerine, kendisi yine o "dünya jandarmalığı" rolüne soyundu.

#6
Foto - Artık kendisi bile inanmıyor: Trump yalan makinesi çıktı!

3) "TEK BİR FÜZE BİLE ATAMAYACAKLAR" Sözü: Operasyonun başında "İran'ın füze endüstrisini haritadan sileceğiz, bir daha asla füze fırlatamayacaklar" dedi. Gerçek: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın kapasitesinin ciddi oranda düştüğünü söylese de, İran hala günde ortalama 7 ila 19 dalga arasında füze ve İHA saldırısı düzenlemeye devam ediyor. Trump, başlangıçtaki "tamamen yok edeceğiz" sözünü, 2 Nisan’daki konuşmasında "önemli ölçüde azalttık" diyerek yumuşatmak zorunda kaldı.

#7
Foto - Artık kendisi bile inanmıyor: Trump yalan makinesi çıktı!

4) "İRAN HALKINA ZARAR VERMEYECEĞİZ" Sözü: Harekatın başladığı 28 Şubat'ta video mesaj yayınlayarak "İran halkı, sizin özgürlük saatiniz geldi, biz sadece rejimi ve füzeleri hedef alıyoruz" dedi. Gerçek: Enerji tesislerine yönelik saldırılar ve ardından gelen ekonomik abluka, doğrudan sivil halkın hayatını felç etti. Ayrıca müttefiki İsrail’in Lübnan ve İran içindeki operasyonlarında yüzlerce sivilin öldüğü raporları, Trump'ın "cerrahi ve temiz operasyon" vaadini boşa çıkardı.

#8
Foto - Artık kendisi bile inanmıyor: Trump yalan makinesi çıktı!

5) 48 SAATLİK HÜRMÜZ ÜLTİMATOMU (FİYASKO) Sözü: 21 Mart 2026'da Trump, sosyal medya üzerinden bir ültimatom vererek: "Eğer İran 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmazsa, en büyüklerinden başlayarak tüm güç santrallerini yerle bir edeceğiz" dedi. Gerçek: Bugün 3 Nisan, yani o 48 saatin üzerinden yaklaşık 300 saatten fazla geçti. Hürmüz Boğazı hala tam kapasiteyle açık değil (İran İHA'larla taciz etmeye devam ediyor) ve Trump "tüm santralleri vurmak" yerine sürekli 5 günlük, 10 günlük "insani aralar" vererek süreci öteliyor./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Siz hala daha Trump un söylediklerinin bir önemi olduğuna inanıyorsanız gerçekten çok safsınız zira Trumph bir kukladan başka bir şey değildir asıl kuklacıya bakın kimler diye.

vatandaş

pis suratlı pislik şerfsiz Adan Zye yalan söylüyor kara harakatına csart demeemeesi yalanlarını soğruluyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23