Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme! Kritik savunma vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşmede NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı destekle topluluğun önemine vurgu yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle, bu süreçteki dayanışmanın İttifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. 4 Nisan 2026 Cumartesi 16:32 - Güncelleme: 4 Nisan 2026 Cumartesi 16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin, bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydetti.
Erdoğan, NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle, bu süreçteki dayanışmanın İttifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının barışla neticelenmesine yönelik gayretleri sürdürdüğünü ifade etti.
Görüşmede, NATO'nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesinde, İttifak'ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni ettiğini vurguladı.
