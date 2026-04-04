Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme! Kritik savunma vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle, bu süreçteki dayanışmanın İttifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. 4 Nisan 2026 Cumartesi 16:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin, bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydetti.