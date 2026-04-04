Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme! Kritik savunma vurgusu
Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme! Kritik savunma vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşmede NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı destekle topluluğun önemine vurgu yapıldı.

Haberler > Güncel > Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle, bu süreçteki dayanışmanın İttifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. 4 Nisan 2026 Cumartesi 16:32 - Güncelleme: 4 Nisan 2026 Cumartesi 16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü ABONE OL Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin, bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle, bu süreçteki dayanışmanın İttifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının barışla neticelenmesine yönelik gayretleri sürdürdüğünü ifade etti.

Görüşmede, NATO'nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesinde, İttifak'ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni ettiğini vurguladı.

Yorumlar

Natodan Çıkın

NATO Amerikan uşaklığının kılıfıdır.
