Konkordato kalkanı da kurtaramadı: Köklü tekstil firması kepenk indirdi
Türk tekstil sektörünün köklü ve elastan iplik pazarının en önemli oyuncularından biri olan Trioteks İplik, derinleşen mali darboğazı aşamayarak resmen iflas bayrağını çekti. 2014 yılında büyük umutlarla kurulan ve piyasada güvenle büyüme vadeden şirket, yaşadığı krizden çıkış için sarıldığı konkordato sürecinde İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıkan kararla adeta yıkıldı. Mahkemenin konkordato talebini kesin olarak reddetmesiyle birlikte tüm koruma kalkanları düşerken, atanan komiserlerin görevine son verilip resmi iflas sürecinin başlatılması tekstil dünyasında büyük yankı uyandırdı.