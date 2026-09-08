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Konkordato kalkanı da kurtaramadı: Köklü tekstil firması kepenk indirdi

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Konkordato kalkanı da kurtaramadı: Köklü tekstil firması kepenk indirdi

Türk tekstil sektörünün köklü ve elastan iplik pazarının en önemli oyuncularından biri olan Trioteks İplik, derinleşen mali darboğazı aşamayarak resmen iflas bayrağını çekti. 2014 yılında büyük umutlarla kurulan ve piyasada güvenle büyüme vadeden şirket, yaşadığı krizden çıkış için sarıldığı konkordato sürecinde İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıkan kararla adeta yıkıldı. Mahkemenin konkordato talebini kesin olarak reddetmesiyle birlikte tüm koruma kalkanları düşerken, atanan komiserlerin görevine son verilip resmi iflas sürecinin başlatılması tekstil dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Foto - Konkordato kalkanı da kurtaramadı: Köklü tekstil firması kepenk indirdi

Sektörde 21 yıllık köklü bir tecrübenin ardından 2014 yılında büyük umutlarla kurulan ve elastan iplik pazarının önemli oyuncularından olan Trioteks İplik için yolun sonu göründü.

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Foto - Konkordato kalkanı da kurtaramadı: Köklü tekstil firması kepenk indirdi

Şirketin mali dar boğazı aşmak için sarıldığı konkordato can simidi mahkemeden dönerken, tekstil dünyasında yankı uyandıran resmi iflas süreci resmen başladı.

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Foto - Konkordato kalkanı da kurtaramadı: Köklü tekstil firması kepenk indirdi

Müşterilerine "emin adımlarla hep birlikte büyümeyi" vadeden Trioteks İplik'in kepenk indirmesi, tekstil sektöründeki zorlu koşullarını gösterdi.

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Yorumlar

Abuzittin

Hayret. Ülke ekonomisiin parladığı bu günlerde nasıl olur. Kesin işin içinde CHP vardır.
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