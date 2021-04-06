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Dünya
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Komşudan sinsi Libya adımı! Görüntüler geldi

2021-04-06 17:18:27
Komşudan sinsi Libya adımı! Görüntüler geldi

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki sınırlandırılması anlaşmasından rahatsız olan Yunanistan'dan yeni bir adım geldi.

#1
Foto - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Libya'nın meşru hükümeti arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasının ardından sınır dışı ettiği Libya'nın eski Atina Büyükelçisi Muhammed Menfi'nin ayağına resmen gitti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Libya'nın meşru hükümeti arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasının ardından sınır dışı ettiği Libya'nın eski Atina Büyükelçisi Muhammed Menfi'nin ayağına resmen gitti.

#2
Foto - Libya Başkanlık Konseyi Başkanı olan Muhammed Menfi ile görüşecek olan Miçotakis'e, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da eşlik etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı olan Muhammed Menfi ile görüşecek olan Miçotakis'e, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da eşlik etti.

#3
Foto - Kathimerini, Miçotakis'in Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı bozmak için ülkeye gittiğini yazdı. Libya'nın Fayiz Serrac'dan sonraki yönetiminde yer alan Muhammed Menfi ve Abdülhamid Dibeybe'nin Ankara ziyaretlerini hatırlatan gazete,

Kathimerini, Miçotakis'in Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı bozmak için ülkeye gittiğini yazdı. Libya'nın Fayiz Serrac'dan sonraki yönetiminde yer alan Muhammed Menfi ve Abdülhamid Dibeybe'nin Ankara ziyaretlerini hatırlatan gazete, "Türkiye'nin Libya üzerindeki etkisi sona ermiş değil, fakat her türlü zorluğa rağmen Yunanistan'ın stratejik hedeflerine ulaşması gerekiyor." diye yazdı. Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın ardından kapattığı Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacağı belirtildi.

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