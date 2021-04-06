Komşudan sinsi Libya adımı! Görüntüler geldi

Kathimerini, Miçotakis'in Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı bozmak için ülkeye gittiğini yazdı. Libya'nın Fayiz Serrac'dan sonraki yönetiminde yer alan Muhammed Menfi ve Abdülhamid Dibeybe'nin Ankara ziyaretlerini hatırlatan gazete, "Türkiye'nin Libya üzerindeki etkisi sona ermiş değil, fakat her türlü zorluğa rağmen Yunanistan'ın stratejik hedeflerine ulaşması gerekiyor." diye yazdı. Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın ardından kapattığı Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacağı belirtildi.