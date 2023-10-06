Kombisini açmayan komşu yandı!

Pandemi döneminde beri kombi yakmayan komşu sorunun devam ettiğini söyleyen Avukat Cansen Erdoğan, "Özellikle havalar soğumaya başladığı için herkes faturaları düşürme derdine düştü haliyle. 'Bu faturalar daha nasıl düşürülebilir' diye düşünüldüğünde ise genelde özellikle kombi kullanılan evlerde faturaları düşürmek adına kombilerin yakılmaması yoluna gidiliyor. Bu pandemi döneminde çok sık rastlanan bir sorundu. Pandemi döneminde büyük sıkıntılara sebebiyet verdi. Bu fahiş doğal gaz zamları sebebiyle de bu sıkıntı devam ediyor." şeklinde konuştu.