  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Kocaeli'de yangın! Kullanılamaz hale geldi

2022-05-16 20:29:31
Kocaeli'de yangın! Kullanılamaz hale geldi

Kocaeli-Gölcük'te 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

#1
Foto - Şehitler Mahallesi 1 Mart Caddesi'nde bulunan, Hasan Sarı'ya ait 2 katlı binada yangın çıktı.

Şehitler Mahallesi 1 Mart Caddesi'nde bulunan, Hasan Sarı'ya ait 2 katlı binada yangın çıktı.

#2
Foto - Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, yangın sırasında sundurma içerisinde olan bir köpeğin de telef olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, yangın sırasında sundurma içerisinde olan bir köpeğin de telef olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Yangının, giriş katında ikamet eden kiracı M.G. (69) kaynak yaptığı sırada bahçedeki hurda kağıtların tutuşması sonucu çıktığı öne sürüldü.

Yangının, giriş katında ikamet eden kiracı M.G. (69) kaynak yaptığı sırada bahçedeki hurda kağıtların tutuşması sonucu çıktığı öne sürüldü.

Altın yükselmek için 'onu' bekliyor
Ekonomi

Altın yükselmek için 'onu' bekliyor

Altın, merkez bankalarının agresif bir parasal sıkılaşma döngüsü izleyecekleri beklentisi ve doların güçlenmesiyle Şubat başından beri en dü..
Finlandiya ve İsveç'e bir tokat daha! Türkiye'den sonra onlar da karşı çıktı
Dünya

Finlandiya ve İsveç'e bir tokat daha! Türkiye'den sonra onlar da karşı çıktı

Türkiye'den sonra Avrupa Birliği ülkesi Hırvatistan da Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıktı.
Kaftancıoğlu'nu tokat manyağı yaptı! Sağlı-sollu çok pis daldı
Medya

Kaftancıoğlu'nu tokat manyağı yaptı! Sağlı-sollu çok pis daldı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun küfür ve hakaretlerinden "seçmeleri" taşıdığı köşesinde..
Gündem

"İktidara geldiğimizde Atatürk Havalimanına…" Ümit Özdağ bu kez fena uçtu

Haddini ve boyunu aşan açıklamalarıyla gündemi meşgul eden Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez fena uçtu.
Erdem Baş ABD'deki asgari ücrete bir çırpıda %100 zam yaptı!
Ekonomi

Erdem Baş ABD'deki asgari ücrete bir çırpıda %100 zam yaptı!

Ülkesini terk ederek ABD'ye yerleştiğini açıklayınca tepkileri üzerine çeken oyuncu Erdem Baş, Amerika'da ayağının tozu ile çektiği ilk vide..
Türkiye’den acil olarak yardım istemişlerdi! Rusya'ya kafa tutan komşunun 180 günlük petrolü kaldı
Dünya

Türkiye’den acil olarak yardım istemişlerdi! Rusya'ya kafa tutan komşunun 180 günlük petrolü kaldı

Batılı devletlerin gazına gelerek Rusya ile ilişkileri kesen ve daha sonra Türkiye'den yardım isteyen Bulgaristan'ın 6 aylık petrolü kaldı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay