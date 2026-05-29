Koç Holding’e okkalı ceza kesen ülkeden şaşırtan hamle! Herkes ters köşe oldu

857 milyon avroluk zırhlı araç sözleşmesindeki yerel üretim hedeflerinin geciktiği iddiasıyla Koç Holding iştiraki Otokar’a toplamda 4 milyar lirayı aşan iki ayrı ceza kesen Romanya, Avrupa Birliği’nin SAFE mekanizması kapsamında onaylanan 19,4 milyar dolarlık devasa finansman paketiyle tarihinin en kapsamlı askeri modernizasyon programını resmen başlattı. Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz ve Tuna koridorunda artan Rus drone faaliyetlerine doğrudan yanıt niteliği taşıyan bu bütçeyle, mekanize kara birlikleri ve katmanlı hava savunma ağları sil baştan kurulacak. Rheinmetall'den piyade muharebe araçları, Iveco'dan askeri taşıma araçları ve Airbus'tan H225M tipi genel maksat helikopterleri tedarik edecek olan ülke, Polonya'nın ardından en büyük savunma paketini alarak NATO'nun doğu kanadındaki kritik bir askeri merkez haline gelecek.

Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan paketle birlikte Romanya; mekanize kara birlikleri, katmanlı hava savunma sistemleri, Karadeniz güvenliği ve NATO’nun doğu kanadındaki lojistik altyapıyı kapsayan geniş çaplı yeniden silahlanma sürecine giriyor. Romanya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Polonya’nın ardından SAFE programı kapsamındaki en büyük ikinci savunma paketi Romanya’ya tahsis edildi. Programın temel hedefi ise Romanya’yı NATO’nun doğu kanadında kritik askerî merkezlerden biri konumuna taşımak.

SAFE (Security Action for Europe), Avrupa Birliği’nin savunma sanayi kapasitesini büyütmek ve üye ülkelerin hızlı askerî tedarik süreçlerini finanse etmek amacıyla oluşturduğu toplam 174,6 milyar dolarlık ortak finansman mekanizması olarak öne çıkıyor. Romanya’nın SAFE kapsamındaki modernizasyon programı; Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz’de değişen güvenlik ortamına doğrudan yanıt niteliği taşıyor. Program kapsamında; yeni nesil piyade muharebe araçları, katmanlı hava savunma sistemleri, açık deniz karakol gemileri, gemisavar füze sistemleri, Airbus H225M helikopterleri, kamikaze mühimmat sistemleri ve mini keşif İHA’ları gibi çok sayıda platformun tedarik edilmesi planlanıyor.

Açıklanan paketin yaklaşık 11,6 milyar dolarlık kısmının doğrudan 2026-2030 döneminde yürütülecek 21 ayrı savunma projesine tahsis edildiği belirtildi. Programın en büyük tedarik kalemini kara kuvvetleri modernizasyonu oluşturuyor. Bu kapsamda Rheinmetall ile yürütülen anlaşma doğrultusunda Sovyet döneminden kalan MLI-84 filosunun yerine toplam 298 adet paletli piyade muharebe aracı alınacak.

Yaklaşık 3,84 milyar dolar değerindeki programın ilk aşamasında 2030 yılına kadar 232 aracın teslim edilmesi planlanıyor. İkinci aşamada ise ilave 66 araç daha envantere girecek. Romanya ayrıca General Dynamics European Land Systems ile yapılan anlaşma kapsamında 359 adet Piranha 5 zırhlı araç tedarik edecek. Lojistik segmentinde ise 16 farklı konfigürasyonda toplam 1.115 adet Iveco askerî taşıma aracının alınması hedefleniyor. Romanya’nın hava savunma yatırımları da SAFE programının merkezinde yer alıyor. Özellikle 2022’den bu yana Karadeniz çevresi ve Tuna koridorunda yaşanan Rus drone faaliyetleri, Romanya’nın alçak irtifa ve dron savunma kapasitesini hızla büyütmesine neden oldu.

Program kapsamında; 7 adet Rheinmetall Skynex C-UAS sistemi, 2 adet Skyranger 35 mobil VSHORAD sistemi, 12 adet Gap Filler radar sistemi, orta menzilli hava savunma sistemleri ve taktik hava savunma harekât merkezleri tedarik edilecek. Yeni sistemlerin mevcut Patriot, Hawk-21, Gepard, Chiron ve Mistral hava savunma mimarisiyle entegre çalışacağı ifade ediliyor. SAFE programı, Romanya Donanması için de kapsamlı modernizasyon projeleri içeriyor.

