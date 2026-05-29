Koç Holding’e okkalı ceza kesen ülkeden şaşırtan hamle! Herkes ters köşe oldu
857 milyon avroluk zırhlı araç sözleşmesindeki yerel üretim hedeflerinin geciktiği iddiasıyla Koç Holding iştiraki Otokar’a toplamda 4 milyar lirayı aşan iki ayrı ceza kesen Romanya, Avrupa Birliği’nin SAFE mekanizması kapsamında onaylanan 19,4 milyar dolarlık devasa finansman paketiyle tarihinin en kapsamlı askeri modernizasyon programını resmen başlattı. Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz ve Tuna koridorunda artan Rus drone faaliyetlerine doğrudan yanıt niteliği taşıyan bu bütçeyle, mekanize kara birlikleri ve katmanlı hava savunma ağları sil baştan kurulacak. Rheinmetall'den piyade muharebe araçları, Iveco'dan askeri taşıma araçları ve Airbus'tan H225M tipi genel maksat helikopterleri tedarik edecek olan ülke, Polonya'nın ardından en büyük savunma paketini alarak NATO'nun doğu kanadındaki kritik bir askeri merkez haline gelecek.