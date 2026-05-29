Koç Holding’e okkalı ceza kesen ülkeden şaşırtan hamle! Herkes ters köşe oldu

Yaklaşık 3,84 milyar dolar değerindeki programın ilk aşamasında 2030 yılına kadar 232 aracın teslim edilmesi planlanıyor. İkinci aşamada ise ilave 66 araç daha envantere girecek. Romanya ayrıca General Dynamics European Land Systems ile yapılan anlaşma kapsamında 359 adet Piranha 5 zırhlı araç tedarik edecek. Lojistik segmentinde ise 16 farklı konfigürasyonda toplam 1.115 adet Iveco askerî taşıma aracının alınması hedefleniyor. Romanya’nın hava savunma yatırımları da SAFE programının merkezinde yer alıyor. Özellikle 2022’den bu yana Karadeniz çevresi ve Tuna koridorunda yaşanan Rus drone faaliyetleri, Romanya’nın alçak irtifa ve dron savunma kapasitesini hızla büyütmesine neden oldu.