Koç Grubu şirketi tarandı! Mermi yağmuruna tuttular

İddianamede, Royal Motors ve Fer-Mas Motor’a yönelik kurşunlama olaylarında şüpheli konumda ise bir dönem Barış Boyun ile ortak hareket eden Daltonlar isimli çetenin iki lideri Beratcan Gökdemir, Bahadır Akdağ’ın yanı sıra Kemal Ürün, Cihat Biçer, Özgür Acar, Eyyüp Alçı, Batuhan Kaya, Davut Demir ve Naif Demirtaş yer aldı. Konuya ilişkin Fer-Mas Motor yetkilileri ise, saldırının hedefinin kendileri olmadığına vurgu yaptı. Royal Motors'tan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise, kendilerini arayan tehdit eden veya şantajda bulunan kimsenin olmadığı belirtilerek "Bu kişiler yakalandı. Olayı da 'zevk için yaptık' demişler" ifadelerini kullanıldı.