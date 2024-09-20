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Koç Grubu şirketi tarandı! Mermi yağmuruna tuttular

2024-09-20 22:29:40
Koç Grubu şirketi tarandı! Mermi yağmuruna tuttular

Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede Koç Grubuna ait iki şirketin tarandığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Koç Grubu şirketi tarandı! Mermi yağmuruna tuttular

Geçen mayıs ayında İtalya’da tutuklanan Barış Boyun’un başında olduğu suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede 7 ayrı cinayet, yüzlerce kurşunlama ve yaralama olayı yer alıyor. Barış Boyun’un ağabeyi Zafer Boyun’un da listede olduğu 305 kişinin sanıklı iddianamede dikkat çeken iki kurşunlama olayına da yer verildi.

#2
Foto - Koç Grubu şirketi tarandı! Mermi yağmuruna tuttular

Barış Boyun grubu ve bağlı çete gruplarının işlediği kaydedilen 95 eylemden biri ise, Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi’nde bulunan ve Ferrari, Maserati ve Rolls-Royce marka araçların satıldığı iki galeriye yönelik kurşunlama olayı oldu.

#3
Foto - Koç Grubu şirketi tarandı! Mermi yağmuruna tuttular

Anılan iş yerleri aynı cadde üzerinde ve birbirlerine çok yakın. İddianameye göre, Necip Argun Aysal’a ait ve Rolls-Royce marka araçların satıldığı Royal Motors isimli galeri 28 Ekim 2022 gecesi saat 03.40 sıralarında kurşunların hedefi oldu. Anılan gece, galerinin önüne gelen motosikletli 4 kişi, Aysal’ın iş yerini kurşunladı. Galerinin camlarına 4 kurşun isabet etti.

#4
Foto - Koç Grubu şirketi tarandı! Mermi yağmuruna tuttular

Royal Motors’a yönelik saldırıdan bir gün sonra, bu kez 29 Ekim gecesi saat 04.00’te, Ferrari ve Maserati’nin Türkiye distribütörü olan Fer-Mas Motor kurşunlandı. Bir araç ile gelen kişiler, iş yerini uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tuttu. Fer-Mas’ın camlarına toplam 17 kurşun isabet etti.

#5
Foto - Koç Grubu şirketi tarandı! Mermi yağmuruna tuttular

Nisan 2005’te kurulan Fer Mas Oto Tic. AŞ, Koç Holding’e bağlı. Anılan şirketin yüzde 100 sermayesi Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ’ye ait. İddianamede, saldırının hedefinde olan Fer Mas Oto Genel Müdürü Mehmet Özgür Süslü de şikâyetçi konumda.

#6
Foto - Koç Grubu şirketi tarandı! Mermi yağmuruna tuttular

Koç Grubu bünyesindeki Fer-Mas Motor ve Royal Motors’a 24 saat içinde yapılan iki ayrı silahlı saldırı sonrası soruşturma başlatıldı. Bu süreçte, 1 Kasım 2022 günü emniyeti arayan bir kişi, bir olaya ilişkin ihbarda bulunacağını belirtti. Bu kişi, anılan iş yerine yönelik saldırıları Naif Demirtaş, Cihat Biçer ve Eyyüp Alçı’nın gerçekleştirdiğini söyledi. Bu kişi, şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları konuşmada, “Bu saatten sonra herkes akıllı olacak. Polis bile bizi bulamaz. Eylemlerimiz devam edecek” dediklerini duyduğunu aktardı.

#7
Foto - Koç Grubu şirketi tarandı! Mermi yağmuruna tuttular

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan gizli tanık “Pamuk” ise, iki galeriye yönelik kurşunlama olayına ilişkin “Bu olayı ‘Babanın Oğlu Kemal’ lakaplı Kemal Ürün’ün azmettirdiğini biliyorum” diye ifade verdi. Gizli tanık; Kemal Ürün’ün, Daltonlar adlı çetenin liderleri Beratcan Gökdemir ve Bahadır Akdağ ile hareket ettiğini kaydetti. Gizli tanık; Kemal Ürün’ün, öldürme eylemleri veya kurşunlatma işlerini Daltonlar’a verdiğini anlattı. Yürütülen soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin olayın olduğu esnada aynı yerde baz verdikleri tespit edildi.

#8
Foto - Koç Grubu şirketi tarandı! Mermi yağmuruna tuttular

İddianamede, Royal Motors ve Fer-Mas Motor’a yönelik kurşunlama olaylarında şüpheli konumda ise bir dönem Barış Boyun ile ortak hareket eden Daltonlar isimli çetenin iki lideri Beratcan Gökdemir, Bahadır Akdağ’ın yanı sıra Kemal Ürün, Cihat Biçer, Özgür Acar, Eyyüp Alçı, Batuhan Kaya, Davut Demir ve Naif Demirtaş yer aldı. Konuya ilişkin Fer-Mas Motor yetkilileri ise, saldırının hedefinin kendileri olmadığına vurgu yaptı. Royal Motors'tan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise, kendilerini arayan tehdit eden veya şantajda bulunan kimsenin olmadığı belirtilerek "Bu kişiler yakalandı. Olayı da 'zevk için yaptık' demişler" ifadelerini kullanıldı.

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