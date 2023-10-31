KOBİ’lere müjde! O markada hafif ticariler elektriklendi! Yeniliklerde hız kesmiyor! Ticarete değer katıyor!

Yeni PEUGEOT E-EXPERT’in tamamen elektrikli motor seçeneği, 100 kW (136 HP) maksimum güç ve 270 Nm maksimum tork üretiyor. Bu değerler, ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü ve 130 km/s maksimum hıza kadar üstün bir performans sağlıyor. Maksimum menzil için “Eco”, güç gereksiniminde maksimum performans için “Power” ve “Normal” olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor. PEUGEOT, tüm profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni E-EXPERT’te iki farklı batarya sunuyor. E-EXPERT, 50 kWsa batarya ile 224 km’ye kadar menzil (birleşik WLTP normu onay aşamasında) sunuyor. Ayrıca günlük şehir içi kullanım kısıtlamalarına uyarlanmış olup “Standart” ve “Uzun” versiyon olarak üretiliyor. 75 kWsa bataryalı E-EXPERT artık 350 km’ye kadar menzil (birleşik WLTP normu onay aşamasında) sağlıyor. Bu da onu şasi uzunluğundan bağımsız, inanılmaz derecede çok yönlü hale getiriyor. Yeni E-EXPERT, menzili optimize etmek üzere yeni direksiyonun arkasında bulunan kulakçıklar üzerinden üç farklı seviyede ayarlanabilen rejeneratif fren sistemi ile de donatılıyor. 7,4 kW entegre şarj cihazı ve isteğe bağlı 11 kW üç fazlı şarj cihazıyla E-EXPERT, mevcut altyapı ne olursa olsun verimli bir şarj sağlıyor. Ayrıca 100 kW DC hızlı şarj özelliğine de sahip. Tahmini şarj süreleri şu şekilde gerçekleştirilebiliyor: • 100 kW halka açık şarj noktasında 50 kWsa batarya için 38 dakika ve 75 kWsa batarya için 45 dakika (%0’dan ?’e şarj). • 11 kW Wallbox ile 11 kW entegre şarj cihazıyla tam şarj 50 kWsa batarya için 4 saat 50 dakika ve 75 kWsa batarya için 7 saat 30 dakika. • 7,4 kW bir Wallbox ile 7,4 kW entegre şarj cihazıyla tam şarj 50 kWsa batarya için 6 saat 40 dakika ve 75 kWsa batarya için 11 saat 20 dakika. Yeni PEUGEOT E-EXPERT; Standart 4,98 m veya Uzun 5,33 m van; Standart veya Uzun 5 veya 6 koltuklu büyük kabin; Standart kabinli zemin ve Standart veya Uzun 9 koltuklu Combispace versiyonlarıyla üretiliyor. Yeni E-EXPERT’in, “Orta güçte şarj edilebilen hidrojen yakıt hücreli elektromotor” prensibi ile geliştirilen “Hidrojen” versiyonu, 460 km’ye kadar menzile sahip olacak (birleşik WLTP normu sertifika aşamasında). Bu çözüm, hidrojen, batarya ve elektrikli güç-aktarma sisteminin avantajlarını birleştiriyor. Bunlara ek olarak PEUGEOT EXPERT, 6 ileri manuel şanzımanlı 120 HP veya 145 HP BlueHDi motorlar ve 8 kademeli otomatik şanzımanla birlikte BlueHDi 180 HP olmak üzere, farklı içten yanmalı çözümlerle donatılıyor. Otomatik şanzıman ayrıca BlueHDi 145 HP ile de sunuluyor. İçten yanmalı motora sahip yeni PEUGEOT EXPERT, yeni E-EXPERT ile aynı tasarım, donanım, özellik ve gövde tipleri ile üretiliyor. Benzeri görülmemiş 200 kW/270 HP’lik tamamen elektrikli motoru ve 430 km’ye varan menziliyle elektrikli PEUGEOT E-BOXER, yeni bir döneme giriyor. Kendi sınıfında sürüş konforu ve güvenliğiyle yeni standartlar belirleyen yeni E-BOXER, performansına ve hareket özgürlüğüne önem veren profesyoneller için her zamankinden daha ideal bir yol arkadaşı. Yeni E-BOXER, Avrupa pazarında bu kadar başarılı olmasını sağlayan niteliklerini korurken olağanüstü bir elektrik performansı sunuyor. Araç zemininde yer alan batarya ile 17 metreküpe kadar yükleme hacmini ve 1.500 kilograma kadar taşıma kapasitesini koruyor. Bu kurulum aynı zamanda profesyonel müşterilerin farklı beklentilerine uygun, zengin dönüşüm yelpazesine de uyum avantajı sağlıyor. Yeni PEUGEOT E-BOXER’da yeni ön tampon, yeni yan aynalar ve hava akışını düzenlemek için otomatik olarak kontrol edilen perdelere sahip yeni, gövde renginde ızgaralar aerodinamik verimliliği optimize ederken güçlü ve çekici bir görünüm de sunuyor. Yeni PEUGEOT E-BOXER, Full LED yeni ön farlara ve yeni arka stop lambalarına da sahip. Ayrıca PEUGEOT ailesinin diğer üyeleri gibi bu model de yeni marka logusunu taşıyor. E-BOXER’ın iç mekanı; direksiyon simidi, gösterge paneli, ön konsol, koltuk kumaşları ve kapı panellerine kadar kapsamlı bir şekilde yenilendi. • Elektrikli Park Freni: Kontrol panelindeki bir kumanda ile kullanması daha pratik ve daha kolay. • Elektrikli Direksiyon: Yüksek hızlarda daha keyifli bir sürüş ve düşük hızlarda manevra yaparken daha fazla konfor için destek seviyesini otomatik olarak aracın hızına uyarlıyor. • Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi: Sürücünün anahtarı cebinden çıkarmadan aracı açmasına, kilitlemesine ve çalıştırmasına olanak tanıyor. Bu, özellikle gün içinde çok fazla duraklayan teslimat sürücüleri için kolaylık sağlayan bir özellik. • Tamamen Dijital 7 İnçlik Gösterge Paneli: 3-boyutlu navigasyon haritası dâhil tamamen kişiselleştirilebilir gösterge paneli. • 10 İnçlik Merkezi Dokunmatik Ekran: Yeni E-BOXER, büyük bir merkezi dokunmatik ekran üzerinden yönetilen, kapsamlı bir bilgi-eğlence sistemine sahip. Bilgi-eğlence sistemi; 3D bağlantılı TOM TOM navigasyon ve kablosuz mirror screen (Apple CarPlay ile AndroidAuto) özelliğini de içeriyor. Sesli Komut Sistemi, kullanımı daha da kolaylaştırmak üzere temel işlevleri doğal dilde kontrol etme olanağı tanıyor. • Kablosuz Şarj Sistemi: Ön panelin ortasında, hem sürücünün hem de yolcunun kolayca erişebileceği bir yerde bulunuyor. Elinde telefonla, gün içerisinde birçok kez aracına binip-inen profesyoneller için pratik bir çözüm. Ayrıca yeni E-BOXER’da bir adet USB-A ve bir adet USB-C soketi de bulunuyor. • Yeni Sürüş Destek Sistemleri: Sürücü Yorgunluk Uyarısı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Yaya ve Bisikletli Algılama İşlevi ile Otomatik Acil Durum Güvenlik Freni, Akıllı Hız Sabitleme’yi kapsıyor. • Yarı Otonom Sürüş: Adaptif Hız Sabitleme (Dur&Kalk Fonksiyonlu), Şerit Konumlandırma Sistemi ve Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı’nı birleştiriyor. Sistem, örneğin düşük hızlı yoğun trafikte direksiyonu, freni ve hızlanma pedalını kontrol ediyor; ancak sürücünün ellerini direksiyonda tutması gerekiyor. Yeni PEUGEOT E-BOXER, motordan bataryaya kadar tamamen yeni elektrikli bileşenlere sahip. Elektromotor 200 kW/270 HP güç ve 400 Nm ile son derece yüksek bir tork değeri sunuyor. Yeni E-BOXER, 110 kWsa kapasiteli bir bataryaya sahip ve 430 km’ye kadar oldukça yüksek bir menzil (Birleşik WLTP normu sertifika aşamasında) sağlıyor. Maksimum hızı ise 130 km/s. Yeni PEUGEOT E-BOXER, sürüş koşullarına bağlı olarak, aracın performansını ve menzilini optimize etmek için ön konsoldan seçilebilen üç sürüş moduna sahip. Çok yönlü kullanım için “Normal” (Güç 160 kW ile sınırlı), optimum menzil için “Eco” (Güç 120 kW ile sınırlı) veya maksimum performans için “Power” (Toplam güç 200 kW) seçilebiliyor. 4 seviyeli rejeneratif fren işlevi için direksiyonun arkasındaki kulakçıklar kullanılabiliyor. E-BOXER, 11 kW üç fazlı entegre şarj cihazıyla donatıldı ve tüm uygulamalara ve altyapılara uygun şarj performansı sunuyor. Entegre sürekli şarj cihazı 150 kW'a kadar kapasiteye sahip. Tahmini şarj süreleri şu şekilde gerçekleştirilebiliyor: • 150 kW halka açık şarj noktasında 55 dakika (%0’dan ?’e şarj). • 11 kW Wallbox ile 11 kW entegre şarj cihazıyla 11 saat 45 dakika tam şarj. Yeni PEUGEOT E-BOXER farklı versiyonlarla sunuluyor. İki aks mesafesi (3,45 m ve 4,04 m) ile panel vanlar iki farklı uzunluğa (L2 ve L4) sahip. Böylece, 13 ile 17 metreküp hacim sağlayan toplam 4 versiyon ortaya çıkıyor. Dönüşüm çözümleri için 4,04 metrelik aks mesafesine sahip E-BOXER ise, L3 veya L4 tek kabinli şasisi ve L3 veya L4 çift kabinli şasisi olarak sunuluyor. PEUGEOT, yeni E-BOXER’a ek olarak; 120 HP, 140 HP ve 180 HP olmak üzere 3 güç seçeneği ile 2.2 BlueHDi motor ve 6 ileri manuel şanzımanla donatılan içten yanmalı BOXER seçeneklerini de sunuyor. Ayrıca 140 HP ve 180 HP motorlar, tamamen yeni, 8 kademeli otomatik şanzımanla da sunuluyor. Yeni içten yanmalı PEUGEOT BOXER, yeni E-BOXER ile aynı tasarım, donanım ve özellikleri paylaşırken, farklı kullanım amaçlarına yönelik çeşitli siluet versiyonlarına (Dönüşüm dahil) ve uzatılmış gövde tiplerine de sahip.