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Aktüel
18
Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

2023-07-27 08:02:46
Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

Sıcak yaz aylarının bastırdığı günlerde klimanın performansını artıran hile adeta hayat kurtarıyor.

#1
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

Türkiye’yi El Nino adı verilen sıcak hava dalgası etkisi altına aldı. Özellikle on milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul’da etkili olan sıcak havanın etkisiyle insanlar kendilerini dışarılara attı.

#2
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

Uzmanlar ise aşırı sıcakların yaşandığı günlerde kronik hastalığı olanların güneşe maruz kalmamaları gerektiğini belirtiyor. Dışarı çıkmak zorunda olanların ise sıcağa karşı kendini koruması gerektiğini belirtiyor. Fakat evde kalanlar da sıcak havadan şikayetçi. Hatta öyle ki bazı evlerde yaprak dahi kıpırdamıyor. Burada imdada klimalar yetişse de onların da kapasitesi malum. Fakat bazı ufak tefek hileleri ile klimaların performansını artırmak mümkün.

#3
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

ÇOK SICAK GÜNLERDE İHMAL ETMEYİN VE KAPATIN hurriyet.com.tr’de yer alan bir haberde doğru ve performansı artıran klima kullanımı için perde, jaluzi ve perdelerin çok sıcak günlerde kapatılması gerektiğine dikkat çekildi.

#4
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

Evde kullandığınız klimanın ömrünü uzatmak ve performansını artırmak için şu adımları uygulamanız yeterli: Enerji tüketimi az olan A+, A++ ve A+++ sınıf cihazları tercih edin.

#5
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

Klima kullanırken yapılan hatalardan biri de soğutma modunda çalıştırırken en düşük sıcaklığa ayarlamaktır. Bunu yapmayın. En ideal sıcaklık 20-26 derece arasıdır. En düşük derecede çalıştırmak klimanın enerji tüketimini en az yüzde 10 artıracaktır.

#6
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

Klimanın üfleme hızını gerektiği kadar ayarlayın. Çok hızlı üflemesi çok daha yüksek performans sergileyeceği anlamına gelmez.

#7
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

Nemin yüksek olduğu günlerde klimayı hem alma modunda çalıştırın. Böylece odanızı soğuturken bir yandan da nemi emecektir.

#8
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

En önemlisi ise odanız doğrudan güneş alıyorsa ve çok sıcak günlerde perde, jaluzi ya da kepenkleri kesinlikle kapatın. Böylece doğrudan güneş ışığını keserek klimanın oda ya da evinizi soğutmasına yardımcı olun.

#9
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

10 yıldan uzun süre çalışan klimalarınızı değiştirin. Çünkü bu klimalar yenilere kıyasla yüzde 40 daha fazla enerji harcayacaktır. Bu da size ekonomik olarak etki bırakır.

#10
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

Klimanızın iç ünitesinin hava giriş çıkışının önünün kapanmamasına dikkat edin. Dış ünitenin hava giriş çıkışı da serbest olmalıdır.

#11
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

Klima filtrelerini periyodik bakıma uygun olarak yaptırın. Servisten bakım desteği almaya özen gösterin. Uzun ömürlü klima kullanımı için bu önemlidir.

#12
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

Klimanızın zamanlayıcısını kullanın. Gereksiz çalışmaması için zamanlayıcı kurun ve klimanın ömrünü uzatın. İhtiyacınızdan büyük bir cihaz enerji tüketimi anlamına gelirken, tasarruf amaçlı olarak düşük kapasite alınan bir cihaz da konfor kaybına yol açacaktır. Bu nedenle klima satın almadan önce tüm firmaların ücretsiz olarak sundukları keşif hizmetinden faydalanmakta yarar vardır.

#13
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

Klima, yazın soğuk hava üflemesi nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkiliyor ve kolayca hastalanmalarına neden alıyor. Eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa siz de önlem olarak uzman kontrolünde vitamin desteği alabilirsiniz.

#14
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

KİŞİLERİN ÜZERİNE ÜFLEMEMELİ! Odalarda ya da küçük evlerde kullanılan klimalar zamanla nemi iyice kurutarak bazı şikayetlere yol açar. Bu konuda bazı uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yrd. Doç. Dr. Safiye Koçulu, insan sağlığı için ortam havasının temiz ve taze olması gerektiğini belirtiyor.

#15
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

Koçulu doğru klima kullanımı için ise şu ifadeleri kullandı: “Toz, duman, polen ve diğer zararlı maddelerin filtre edilmesi için insanın fark etmeyeceği hızda temiz havayı getirip kirli havayı götürecek hafif bir hava dolaşımı gereklidir. Bunu sağlayacak uygun klimalar için öncelikle klimanın kullanılacağı odada, iç üniteyi sağlam bir duvara, dış üniteyi de ulaşılması kolay, olası bir arızada direkt ulaşılarak müdahale edilebilir bir yere konumlandırmak gerekir. Ayrıca iç ünitenin su tesisatı, elektrik tesisatı ve dış üniteye yakın olması oldukça önemlidir. İkinci önemli nokta, yaşam alanı içerisinde klimanın direkt kişilerin üzerine üflememesi sağlanmalı; klima yazın tavana doğru, kışın ise yere doğru üfleyecek şekilde çalıştırılmalıdır.”

#16
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

KLİMA ALACAKLAR BTU KAPASİTESİNE DİKKAT ETMELİ Ev tipi klima satın alırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli faktörler şunlardır: BTU Kapasitesi: Klimanın BTU (British Thermal Unit) değeri, soğutma kapasitesini gösterir. Odanızın boyutuna uygun bir klima seçmek önemlidir. Büyük bir odayı soğutmak için yeterli BTU kapasitesine sahip bir klima seçmelisiniz. İhtiyacınız olan BTU değerini belirlemek için bir uzmana danışabilirsiniz. Enerji Verimliliği: Daha yüksek enerji verimliliği, daha az enerji tüketen ve daha düşük elektrik faturaları olan bir klima anlamına gelir. Enerji verimliliği, klimanın enerji etiketindeki SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) değeri ile ölçülür. Yüksek SEER değerine sahip bir klima seçerek çevre dostu olabilir ve uzun vadede tasarruf sağlayabilirsiniz.

#17
Foto - Klimanın performansını katlayan hile! El Nino sıcaklarında ihmal etmeyin deneyin…

Klima Türü: Ev tipi klimalar genellikle pencere tipi klima ve split tip klima olarak iki ana kategoriye ayrılır. Pencere tipi klimalar pencereye monte edilirken, split tip klima iç ve dış ünite olarak iki parçadan oluşur ve duvara veya tavana monte edilir. Odanızın düzenine ve estetik tercihlerinize uygun olanı seçmelisiniz. Gürültü Seviyesi: Klimanın çalışma sesi önemlidir, özellikle yatak odası gibi sessiz bir ortamda kullanılacaksa. Düşük gürültü seviyesine sahip bir klima tercih ederek daha sessiz bir ortam elde edebilirsiniz. Hava Kalitesi: Bazı klima modelleri hava filtreleri veya hava temizleme özellikleri ile donatılmıştır. Hava filtreleri, havadaki toz, polen ve diğer partikülleri temizleyerek iç mekan hava kalitesini artırabilir. Alerjisi olanlar veya hassas solunum yollarına sahip olanlar için bu özellikler önemli olabilir. Uzaktan Kumanda ve Programlanabilir Özellikler: Uzaktan kumanda, klimayı uzaktan kontrol etmeyi kolaylaştırırken, programlanabilir özellikler belirli saatlerde klimanın otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlar ve enerji tasarrufu sağlayabilir. Marka ve Garanti: Güvenilir bir markanın klimasını tercih etmek, kalite ve satış sonrası hizmet açısından önemlidir. Ayrıca, uzun süreli garanti, olası arızalar veya sorunlar durumunda size ek koruma sağlayacaktır. Kurulum ve Bakım: Klimanın kurulumu ve düzenli bakımı önemlidir. Kurulum süreci ve bakım hizmetleri konusunda satıcı veya üretici ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz. Klima satın alırken bu faktörlere dikkat ederek ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun bir model seçebilirsiniz. Ayrıca, mümkünse uzman bir klima teknisyeninden de görüş almanız faydalı olacaktır.

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